Lana del Rey: escucha un adelanto de su cover "Season of the Witch" | VIDEO

A través de sus redes sociales, la cantante Lana del Rey compartió un adelanto de "Season of the Witch", tema que grabó para "Scary Stories to Tell in the Dark" ("Historias de miedo para contar en la oscuridad"), cinta basada en los personajes fantásticos de Guillermo del Toro y que se estrenará el 8 de agosto en nuestro país.

"¡Estoy realmente emocionada de que veas esta increíble película! 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'. Y tengo una nueva portada espeluznante para ti de 'Season Of The Witch'", escribió la popular cantante.

En su publicación, Lana del Rey también indicó la fecha de estreno de la cinta en Estados Unidos, además de mencionar a Guillermo del Toro como productor y a Andre Ovredal como el encargado de la dirección.

El video que subió la cantante muestra varias escenas de la esperada cinta con el fondo musical a cargo de Lana del Rey.

Hay que precisar que la canción "Season of the Witch" fue compuesta por el poeta y cantautor escocés Donovan Leitch.

El cover de este tema a cargo de Lana del Rey estuvo bajo la producción de Jack Antonoff, tal como indica la propia cantante en su publicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que la intérprete estadounidense participa en el soundtrack de una película. Hace poco se filtró que sería la voz del tema principal de "Los Ángeles de Charlie".