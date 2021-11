Conforme a los criterios de Saber más

Adele ha impresionado al mundo con el estreno de su nuevo álbum “30″, tras estar ausente del escenario musical por seis años. Pero el sencillo que se ha robado la atención de su público es “My Little Love”, dedicado a su pequeño hijo.

El cuarto álbum de su carrera, que se comenzó a escribir en 2019, muestra el lado más personal de la cantante y, especialmente, la difícil situación que atravesó tras el fin de su matrimonio con quien fue su pareja por 10 años, Simon Konecki.

“My Little Love” no es una canción cualquiera. Adele quería mostrar el divorcio desde la perspectiva de los más pequeños y decidió incluir audios reales de la conversación con su hijo Angelo , donde le cuenta su decisión de separarse de su padre. “Para mí, era importante contar la historia de Angelo, decir que fue difícil, que yo no estaba haciendo un buen trabajo en uno de los momentos más duros de su vida”, contó la artista en conversación con Apple Music.

Con influencia del trip-hop, esta balada de R&B es el ´regreso´ de Adele a la vida de su hijo. La británica reveló que Angelo agarró el coraje para decirle que era “prácticamente un fantasma. Es como si no estuvieras aquí”.

En “My Little Love”, ella cuenta los errores que cometió durante ese tiempo. “No me reconozco en la frialdad de la luz del día, así que no me sorprende que puedas leer todas mis mentiras”, dice el segundo verso.

Durante otro momento de la canción, se escucha a Adele hablando con su hijo. “Mami ha estado sintiendo cosas muy fuertes últimamente. Estoy un poco confundida y no sé realmente qué estoy haciendo”, le dice al niño; y este le responde con una voz sumamente dulce que parece reconfortar a la artista.

¿Por qué grabar las conversaciones?

Lo que ha intrigado a muchos de sus fanáticos es el hecho de que Adele haya decidido grabar e incluir las conversaciones con su hijo en “My Little Love”. Pero, ¿lo hizo solo para producir la canción?

No. Esta idea de empezar a guardar sus diálogos con Angelo fue una sugerencia por parte de su terapista, a quien acudió tras el divorcio con Simon Konecki. “Pensé que sería un buen toque, ya que todos han estado en mi puerta durante los últimos 10 años, como fanáticos, para decir, ‘¿Te gustaría entrar?’”, recalcó en una entrevista. Fue como abrir un espacio de su refugio.

En una de las cinco grabaciones incluidas en “My Little Love”, su hijo le dice que no sentía que ella lo amara y Adele trata de manejar la situación con tranquilidad, aunque se evidencia el temblor en su voz. “Sabes que a mamá no quiere a nadie más que a ti, ¿verdad?”, le recalca. La artista reveló a British Vogue quería explicarle su hijo Angelo “quién soy y por qué voluntariamente escogí desmantelar su vida entera para priorizar mi propia felicidad”.

Tal vez uno de los momentos más duros para Adele fue el día “ansioso” en el que más sola se sintió y decidió dejarle un mensaje de voz a un amigo, el cual se puede escuchar al final de “My Little Love”.

“Estoy teniendo un mal día. Estoy teniendo un día muy ansioso. Me siento muy paranoica. Me siento muy estresada. Tengo resaca, lo que nunca ayuda. Siento que hoy es el primer día desde que lo dejé en que me siento sola y nunca me siento sola. Me encanta estar sola. Siempre preferí estar sola que estar con gente y siento que tal vez he estado sobre compensando estar fuera y cosas así para mantener mi mente lejos de él”, se le escucha decir.

Más de cinco minutos en los que Adele revela su alma a sus seguidores y quiebra su voz, mostrando el lado más duro de su separación con quien pensó sería el amor de su vida; además de pedir perdón a su pequeño Angelo por todo el daño ocasionado. La artista británica espera que las personas que se han enfrentado a una situación similar puedan identificarse con ella y su hijo.

“30″ de Adele está disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, etc.

