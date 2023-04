Dirty Projectors y Bjork

“On and Ever Onward” (Live from Housing Works 2009)

El lanzamiento inédito de “On and Ever Onward (Live from Housing Works 2009)” de Dirty Projectors y Björk presenta a la icónica artista islandesa cantando en armonía con las voces de Amber Coffman, Angel Deradoorian y Haley Dekle. Esta canción se presentó junto con el anuncio del relanzamiento del EP colaborativo de 2010, Mount Wittenberg Orca, como un LP doble exclusivo del Record Store Day, el cual incluirá 13 pistas nunca antes lanzadas.

18 de abril