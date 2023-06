Bring Me The Horizon Feat. Lil Uzi Vert, Daryl Palumbo

“AmEN!”

Bring Me The Horizon ha lanzado el nuevo sencillo “AmEN!” en colaboración con Lil Uzi Vert y Daryl Palumbo de Glassjaw. La canción combina los característicos gritos de Oliver Sykes con el verso de rap fluido de Lil Uzi Vert, creando una poderosa pista llena de energía. La banda ha demostrado una vez más su versatilidad musical y continúa evolucionando en su próximo álbum o EP. Además, se ha anunciado que Bring Me The Horizon iniciará una gira por Estados Unidos junto a Fall Out Boy, donde seguramente presentarán este nuevo tema en vivo.

02 de junio