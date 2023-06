Shawn Mendez

“What The Hell Are We Dying For”

Shawn Mendes ha regresado con su nueva canción “What the Hell Are We Dying For?” después de más de tres años de silencio musical. En una entrevista exclusiva, revela que está pasando por un momento confuso en su vida y explica cómo la incertidumbre lo impulsó a lanzar esta canción. A pesar de su bloqueo de escritor, logró componer y producir el tema en poco más de 24 horas. También ha estado participando en proyectos como la película “Lilo, mi amigo el cocodrilo”.

09 de junio