Las Spice Girls regresan en el 25 aniversario del grupo con una nueva versión de su álbum ‘Forever’ en formato vinilo, en una edición marmolado rojo y negro limitado, que se publicará el 7 de noviembre.
Con los sencillos ‘Goodbye’ y ‘Holler’, “Let Love Lead The Way”, esta reedición especial en formato ‘gatefold’, un tipo de portada de disco de vinilo o CD que se abre como un libro, incluye cuatro láminas coleccionables de cada una de las ‘spice’, con nuevas imágenes exclusivas de esta edición de 2025.
Destacando el legado del grupo, ‘Forever’ “combina suaves influencias de R&B con puro poder pop, un imprescindible en cualquier colección de Spice Girls”, señala Universal Music en un comunicado.
La agrupación británica de música pop fundada en 1994 y compuesta por las cantantes Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton saltaron a la fama con más de 100 millones de discos certificados vendidos.
Son el grupo femenino más exitoso de la historia de la música y uno de los más influyentes durante de la década de 1990, debido a su impacto, legado, récords e impacto cultural.
Llevaron a cabo su carrera de 1996 a 2001 y entre 2007 y 2008, tras lo que protagonizaron una aparición en 2012 durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y volvieron entre 2018 y 2019 con una nueva gira, Spice World Tour 2019, ya sin Victoria Beckham.
Con información de EFE
