Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, es uno de los rostros más importantes del reggaetón debido a su trayectoria de casi 20 años en el género urbano. él recibirá un homenaje en los Latin AMAs 2018.

El puertorriqueño es cantante, compositor y productor, y a lo largo de su carrera ha lanzado más de 8 discos de estudio y tiene diversos éxitos musicales que lo han llevado a triunfar y, ahora, a recibir el premio especial 'Ícono' en la cuarta edición del destacado galardón.

Estas son algunas de las canciones de Daddy Yankee que son parte de la historia del género musical:

2004: "Gasolina" y "Lo que pasó, pasó"

Ambas canciones forman parte del tercer disco de estudio de Daddy Yankee titulado "Barrio Fino" y lo llevaron a consolidar su estatus como uno de los artistas latinos más conocidos en la década; "Gasolina" fue la primera canción de reggaetón en recibir una nominación para un Premio Grammy Latino a Grabación del Año.

2005: “Rompe”

Forma parte del segundo disco en vivo de Daddy Yankee llamado “Barrio Fino en Directo“ y el videoclip de la canción estuvo nominado en los MTV Video Music Award como el Mejor Video de Hip-Hop en el 2006.

2007: "Ella me levantó" e "Impacto"

Ambas canciones son del cuarto álbum de estudio y octavo en general del puertorriqueño Daddy Yankee llamado "El Cartel: The Big Boss". "Impacto" fue lanzado como el primer sencillo del álbum y posteriormente la versión remix con Fergie; la canción fue nominada a los Latin Grammy Award como la Mejor canción urbana; asimismo, "Ella me levantó" fue el tercer single oficial.

2008: "Llamado de emergencia", "Pose" y "Qué tengo que hacer"

Las tres canciones del artista latino son del disco "Talento de Barrio", que forman parte de la banda sonora de la película de acción y drama que lleva el mismo nombre, protagonizada por Daddy Yankee; asimismo, “Llamado de emergencia” fue nominada a los premios Latin Grammy Award como la Mejor Canción Urbana.

2010: "Descontrol" y "La Despedida"

Las dos canciones de Daddy Yankee forman parte de su álbum "Mundial", el cual ganó el premio Billboard Latin Music Award por Álbum del Ritmo Latino del Año en 2011. “"Descontrol" se considera la canción más exitosa del álbum y fue nominada a los premios Latin Grammy Award como la Mejor Canción Urbana; por su parte, "La Despedida" tiene ritmos caribeños y es el tercer single oficial del disco.

2012: "Limbo", "Lovumba", "Llegamos a la disco" y "Pasarela"

Las canciones forman parte del disco "Prestige" del cantante reggaetonero. "Lovumba" es el segundo single oficial del álbum y recibió el premio como Canción Urbana del Año en los Premios Lo Nuestro 2013 y fue nominada a los Latin Grammy Awards como la Mejor Canción Urbana.

"Pasarela" y "Llegamos a la disco" fueron dos melodías que se convirtieron en éxitos musicales; "Limbo", el cuarto single del álbum, fue escrita especialmente para Zumba Fitness y recibió el premio de Billboard Latin Music Award como La Canción Rítmica Latina del Año.

2013: "La nueva y la ex"

La conocida canción es el primer single oficial del álbum de reggaetón "King Daddy". Asimismo, "La nueva y la ex" de Daddy Yankee fue nominada a Lo Nuestro como La Canción Urbana del Año.

2017: "Shaky Shaky", "Sígueme y te sigo"

Las dos canciones del álbum "El Disco Duro" tuvieron importantes nominaciones, "Shaky Shaky" a los premios Billboard Music Award como Mejor Canción Latina y “Sígueme y te sigo” a los Latin Grammy Award como Mejor canción urbana y Mejor fusión/performance urbana.

2018: "Dura" y "Despacito"

Un año después del éxito y de haber recibido diversas nominaciones y premios con "Despacito", canción en la cual Daddy Yanke colaboró con Luis Fonsi y que fue lanzada en enero de 2017, el puertorriqueño lanzó "Dura", el hit musical que ha logrado millones de reproducciones en YouTube, ha tenido su propio 'challenge' y ha alcanzado la máxima certificación de la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos.