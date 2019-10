Becky G fue una de las protagonistas de la noche de este jueves en los Latin American Music Awards 2019, al hacerse con dos premios principales. Entre ellos, a Artista Favorita Femenina, superando así a Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Rosalía.

Además, Becky G recibió el reconocimiento especial de “Evolución Extraordinaria”, el cual valoró el rápido crecimiento profesional a lo largo de su corta carrera en la música. Por ello, se emitió un video en el que se muestra a la artista durante su infancia.

Como se recuerda, Becky G estuvo nominada a Artista Favorita Femenina, a Video Favorito por “La respuesta” con Maluma, y a Canción Favorita Pop por “Lost In The Middle Of Nowhere (remix)” con Kane Brown.