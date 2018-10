Maluma recibió el premio "Evolución" en la cuarta edición de los Latin American Music Awards y, durante su mensaje de agradecimiento, hizo hincapié en su respaldo a la lucha por la igualdad de género.

Luego de interpretar el tema "Mala mía", que le valió varias críticas por 'cosificar' a las mujeres que lo acompañan en el videoclip, el colombiano gritó: "Qué viva la igualdad".

Aunque en aquel momento no fue muy preciso en su mensaje, durante el discurso de agradecimiento por el premio que reconoce su crecimiento artístico, se dirigió a las mujeres del mundo.

"Mujeres, escúchenme lo que les voy a decir: ¡Qué viva la igualdad de género! Ustedes las mujeres, como saben, hacen con nosotros los hombres lo que les da la gana", afirmó.

A sus 24 años, Maluma es uno de los artistas latinos más populares en el mundo. Sin embargo su éxito profesional ha estado siempre acompañado de la crítica, pues las letras de sus temas han sido catalogadas de "misóginas" y "machistas".

" CON HAMBRE DE MÁS "

Durante su discurso en los Latin American Music Awards 2018, Maluma también dijo sentirse agradecido por el respaldo que le han dado sus seguidores en su breve carrera.

"Aunque han sido poquitos años de carrera, he tenido que vivir muchas cosas. Cada día, gracias a ustedes, me levanto con mas motivación, con más hambre de seguir construyendo mi carrera. Gracia a Dios, a mi familia, a mi madre que está por allí, a mi equipo de trabajo, pero en especial gracias a los fanáticos. Sin ustedes nada de esto sucedería. Por ustedes me levanto todos los días a trabajar", afirmó el colombiano.