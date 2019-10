El puertorriqueño Ozuna, con 9 postulaciones, parte como favorito para la ceremonia de los Latin American Music Awards 2019, que se llevará a cabo la noche de este jueves desde el Teatro Dolby de Los Ángeles. Seguido del estadounidense de origen dominicano Romeo Santos y el boricua Bad Bunny, (ambos con ocho candidaturas cada uno), la ceremonia se perfila como una celebración de la música urbana.

Además, Marc Anthony recibirá un premio a la excelencia en la gala de los Latin AMAs, debido a temas que le han permitido “acabar con toda frontera”. Junto a Anthony, también está previsto que participen en la ceremonia cantando los artistas Ozuna, CNCO, Gente de Zona, Farruko, Wisin & Yandel, Christian Nodal, Zion & Lennox, Beret, Abraham Mateo, Becky G, Sofía Reyes, Lupita Infante, Kali Uchis y Emilia Mernes.

En esta nota te contamos todos los detalles para que sigas la transmisión de los Latin American Music Awards 2019:

Desde Facebook:

La cuenta oficial de los Latin American Music Awards mostrará los mejores detalles de la alfombra roja y un resumen de presentaciones en vivo:

Desde YouTube:

Los artistas confirmados:

Estos son todos los artistas que subirán al escenario de los Latin AMAs 2019 para presentarse en vivo.

Abraham Mateo

Anuel AA

Banda Los Sebastianes

Beret

Christian Nodal

CNCO

Daddy Yankee

Darell

El Micha

Emilia Mernes

Esteman

Farruko

Gente de Zona

Georgel

Greeicy

Jason Derulo

Justin Quiles

Kali Uchis

Lenier

Lupita Infante

Myke Towers

Nacho

Ne-Yo

Ozuna

Piso 21

Pitbull

Raymix

Silvestre Dangond

Sofia Reyes

Wisin & Yandel

Zion & Lennox

Lista completa de nominados:

Además de Ozuna, Romeo Santos y Bad Bunny, otros artistas destacan en la contienda por los Latin AMAs. Por detrás de ellos aparecen Anuel AA, con siete candidaturas; Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, con cinco menciones; Marc Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Sebastián Yatra, con cuatro nominaciones por cabeza; y Becky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ Snake y Drake, todos ellos con opciones a tres estatuillas.

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal • Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Darell

Jhay Cortez

Lunay

Paulo Londra

Rosalía

Sech

Video Favorito / Favorite Video

Camila - “Te Confieso”

Becky G y Maluma - “La Respuesta”

Daddy Yankee y Wisin y Yandel - “Si Supieras”

Sofia Reyes Ft. Rita Ora y Anitta - “R.I.P.”

Sebastian Yatra y Camilo - “En Guerra”

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

CNCO

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

Luis Fonsi – VIDA

Rosalía – El Mal Querer

Santana – Africa Speaks

Sebastián Yatra – Fantasía

GUÍA DE TV:

En la gala de los “Latin AMAs”, que se transmitirá en vivo por Telemundo, se entregarán este año premios en 22 categorías, que incluyen los géneros de música pop, urbana, tropical, regional mexicana, así como video, tour y crossover.

Estos son los horarios oficiales:

Canal: Telemundo.

Estados Unidos: 8 p.m./7c

México: 7 p.m.

Perú: 7 p.m.

Brasil: 9 p.m.​

Ecuador: 7 p.m.

Colombia: 7 p.m.​

Panamá: 7 p.m.​

Chile: 8 p.m.

Venezuela: 8 p.m.

Argentina: 9 p.m.