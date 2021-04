La sexta edición de los Latin American Music Awards se realizará el próximo jueves 15 de abril desde el BB&T Center en Sunrise, Florida en Estados Unidos. Luego de que el evento se pusiera en pausa durante el 2020 debido a la pandemia del Covid-19, este año regresa la premiación que rendirá homenaje a los artistas latinos más influyentes de los últimos años.

Será una noche en la que se disfrutará de música en vivo. Entre los artistas de proyección internacional confirmados se encuentran Anitta, Carrie Underwood, Juanes, Manuel Turizo, Pitbull, Ricky Martin, Wisin, Yandel, Ziggy Marley, Alaina Castillo, Cami, Carlos Rivera, Juhn, Mariah Angeliq, Natanael Cano, Sofía Reyes y Yendry.

Todos ellos acompañarán a los cantantes previamente anunciados que incluyen a Ana Bárbara, Banda MS de Sergio Lizárraga, Camilo, Carlos Vives, David Bisbal, Eslabón Armado, Gerardo Ortiz, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Joss Favela, Karol G, Los Dos Carnales, Maluma, Myke Towers, Nicky Jam, Ozuna, y Piso 21.

En esta oportunidad, la conducción de los premios estará a cargo por segunda vez de Jacqueline Bracamontes, actriz mexicana reconocida por haber conducido “La Voz México” durante cinco temporadas.

¿Cómo ver los Latin AMAs?

La señal de Telemundo será la responsable de transmitir en vivo la ceremonia más esperada de la música latina en Estados Unidos. En Perú y en el resto de América Latina, las señales de Telemundo Internacional transmitirán la premiación.

Movistar TV: canal 318 y canal 381

canal 318 y canal 381 Claro TV: canal 60 y canal 112

Hora para ver la Alfombra Roja

La organización confirmó por medio de Telemundo que la alfombra de los Latin American Music Awards 2021 comenzará a las 7 p.m. (Hora del este) y 6 p.m (Hora central) para Estados Unidos. A continuación, los horarios para la región Latinoamericana:

Perú: 6 p.m.

México: 6 p.m.

Brasil: 8 p.m.

Ecuador: 6 p.m.

Colombia: 6 p.m.

Panamá: 6 p.m.

Chile: 7 p.m.

Venezuela: 7 p.m.

Argentina: 8 p.m.

Hora para ver la ceremonia

La gala será transmitida completamente en vivo siguiendo los protocolos de salubridad este jueves 15 de abril y comenzará a las 8 p.m. (Hora del Este) y 7 p.m. (Hora central) para Estados Unidos. En ese sentido, los horarios para la región Latinoamericana son los siguientes:

Perú: 7 p.m.

México: 7 p.m.

Brasil: 9 p.m.

Ecuador: 7 p.m.

Colombia: 7 p.m.

Panamá: 7 p.m.

Chile: 8 p.m.

Venezuela: 8 p.m.

Argentina: 9 p.m.

Lista completa de nominados

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA

Bad Bunny

Christian Nodal

Daddy Yankee

Eslabon Armado

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Sech

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Camilo

Eslabon Armado

Los Dos Carnales

Myke Towers

Natanael Cano

Rauw Alejandro

Sencillo del Año / Song of the Year

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G, Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawái”

Álbum del Año / Album of the Year

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – YHLQMDLG

J Balvin – Colores

Natanael Cano – Corridos Tumbados

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

Anitta

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

Anuel AA

Bad Bunny

Christian Nodal

J Balvin

Maluma

Ozuna

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Jowell & Randy

Reik

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

Camilo

Enrique Iglesias

Luis Fonsi

Ricky Martin

Shakira

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

Camilo – Por Primera Vez

Kali Uchis – Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)

Pedro Capó - Munay

Reik - Ahora

Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

Black Eyed Peas, Ozuna + J.Rey Soul – “Mamacita”

Camilo – “Favorito”

Reik, Farruko, Camilo – “Si Me Dices Que Sí”

Ricky Martin – “Tiburones”

Shakira & Anuel AA – “Me Gusta”

Artista Favorito Solo - Regional Mexicano / Favorite Solo Artist - Regional Mexican

Carin Leon

Christian Nodal

El Fantasma

Junior H

Lenin Ramírez

Natanael Cano

Regional Mexicano Dúo o Grupo Favorito / Regional Mexican, Favorite Duo or Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Los Ángeles Azules

Los Dos Carnales

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

Christian Nodal – Ayayay!

Eslabon Armado – Tu Veneno Mortal

Junior H – Atrapado En Un Sueño

Natanael Cano – Corridos Tumbados

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa – “En Eso No Quedamos”

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg – “Qué Maldición”

Lenin Ramírez featuring Grupo Firme – “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

Los Dos Carnales – “El Envidioso”

Natanael Cano – “Amor Tumbado”

Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Álbum Favorito - Urbano / Favorite Album - Urban

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – Las Que No Iban a Salir

J Balvin – Colores

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G & Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawái”

Ozuna x Karol G x Myke Towers – “Caramelo”

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

Carlos Vives – Cumbiana

Gloria Estefan – Brazil305

Prince Royce – Alter Ego

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

Alex Bueno & Romeo Santos – “Nuestro Amor”

Carlos Vives – “No Te Vayas”

Kyen?Es? – “El Carnaval de Celia: A Tribute”

Prince Royce – “Carita de Inocente”

Víctor Manuelle & Wisin – “Boogaloo Supreme”

Artista Favorito – Crossover / Favorite Artist - Crossover

Black Eyed Peas

Dua Lipa

Ne-Yo

Snoop Dogg

The Weeknd

Colaboración del Año / Collaboration of the Year

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg– “Qué Maldición”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G, Nicki Minaj – “Tusa”

Lenin Ramírez featuring Grupo Firme – “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

Ozuna x Karol G x Myke Towers – “Caramelo”

Reik, Farruko, Camilo – “Si Me Dices Que Sí”

Artista Social del Año/ Social Artist of the Year

Anitta

Bad Bunny

Cardi B

Daddy Yankee

J Balvin

Jennifer Lopez

Karol G

Lali

Selena Gomez

Shakira

Video Favorito / Favorite Video

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg– “Qué Maldición”

Christian Nodal & Ángela Aguilar – “Dime Cómo Quieres”

David Bisbal & Carrie Underwood – “Tears Of Gold”

Ozuna, Doja Cat & Sia – “Del Mar”

Rosalía & Travis Scott – “TKN”

Selena Gomez – “De Una Vez”

Concierto Virtual Favorito/ Favorite Virtual Concert

Alejandro Sanz y Juanes – “#LaGiraSeQuedaEnCasa”

Carlos Vives – “#NoTeVayasDeTuCasa”

Juan Luis Guerra – “Privé”

Juanes & Orquesta Filarmónica de Bogotá – “Concierto Sinfónico Virtual - #VolverteAVer”

Marco Antonio Solís – “Serenata a las Madres MÁS En-Cantadoras”

Ozuna – “#Latinosunidos”

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar – “Mexicano Hasta Los Huesos”

RBD – “Ser o Parecer 2020”

Sebastián Yatra – “SOSFest”

Yandel – “Goodbye 2020”

Más sobre los Latin American Music Awards

A diferencia de las premiaciones más aclamadas en donde existe un jurado clave para elegir a los ganadores, los Latin AMAs 2021 se basarán en las interacciones con los seguidores y fanáticos de la música para definir a los grandes de la noche. Vale resaltar que, en las categorías de Video Favorito y Concierto Virtual Favorito del Año, la selección de los candidatos se define por un comité de profesionales que toman en cuenta la calidad, el contenido y la creatividad de un video y/o concierto.

Colombia se hace presente gracias a los dominantes de las candidaturas, J Balvin y Karol G. Son un total de nueve candidaturas por el lado de J Balvin, quien gracias a su reciente disco “Colores” y su exitosa colaboración en la canción “Ritmo (Bad Boys For Life)” junto a Black Eyed Peas ha logrado posicionarse en lo alto de la industria musical. Karol G, por su parte, también ha recibido la misma cantidad de nominaciones debido a su éxito con “Tusa” y por la colaboración del tema “Caramelo” junto a Ozuna y Myke Towers.

La estrella latina internacional del momento, Bad Bunny, cuenta con ocho candidaturas que reconocen en su mayoría su álbum “YHLQMDLG” y su exitoso tema “Yo perreo sola”. Mientras que su compatriota Ozuna cuenta con siete nominaciones. Cabe señalar, que Ozuna será honrado con el premio Evolución Extraordinaria que le otorgará la organización de la gala.

