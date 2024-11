En la ceremonia de los Latin Grammy 2024, celebrada el 14 de noviembre, Karol G ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Mañana será bonito (Bichota Season). El álbum, que incluye colaboraciones con artistas como Uchis, Peso Pluma, Dei V y Young Miko, se estrenó el 11 de agosto de 2023 y rápidamente se convirtió en un éxito.

La cantante no ocultó su emoción al recibir el galardón y dedicó el triunfo a su familia, a quienes agradeció por su apoyo incondicional. “Este va por este álbum, por el ‘Ferxxocalipsis’ también”, expresó Karol G, refiriéndose al disco de su pareja, el cantante Feid, contra quien compitió en la misma categoría.

Además, en su discurso de agradecimiento, subrayó: “Estoy segura que no podría lograr más en mi vida, no tendría salud mental si no fuera por el apoyo de ustedes”, refiriéndose a sus padres, hermanas y sobrina, quienes según ella, son fundamentales en su bienestar emocional y profesional.

La colombiana expresó su gratitud a sus fans por convertir su álbum en un fenómeno global. “Aquí hay música bonita, música pa’ sanar, pa’ lidiar, pa’ liberar, pero también hay perreo y reggaetón, así que esto es para todos, gracias”, concluyó.

Karol G compitió por el premio a Mejor Álbum de Música Urbana con artistas de gran renombre como Bad Bunny, Feid y Eladio Carrión, además de recibir nominaciones en otras siete categorías, como Grabación del Año por “Mi ex tenía razón” y otros.

Reconocimiento en medio de controversias





El reconocimiento a Karol G llega en un momento particularmente intenso, ya que la artista se encuentra en medio de una controversia relacionada con la letra de la canción " +57″, lanzada en noviembre de 2024 junto a J Balvin, Maluma, Ferxxo, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums.

La línea “Mamacita desde los fourteen” fue criticada por presuntamente promover la sexualización de adolescentes. Ante la polémica, el verso fue modificado en las plataformas de streaming, cambiando “fourteen” por “eighteen”. Karol G expresó su frustración y se disculpó públicamente, aclarando que la canción fue malinterpretada. “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió en redes sociales.

¿Dónde y cómo ver los Latin Grammy 2024?

El evento central de la 25.ª edición de los Latin Grammy 2024 podrá verse en Estados Unidos a través de Univision, ViX y Galavisión, mientras que en América Latina será transmitida por TNT, con cobertura completa de la alfombra roja.

Además, la ceremonia, que comenzará a las 8 p.m. (hora de Perú) en el Kaseya Center de Miami, también será transmitido en streaming para los suscriptores de MAX (HBO) y en el canal oficial de YouTube de los Latin Grammy, con actualizaciones y detalles adicionales a través de El Comercio.