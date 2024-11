La gala de los Latin Grammy 2024 trajo un momento inesperado cuando Marc Anthony y La India se reunieron en el escenario después de casi tres décadas de distanciamiento. Ambos cantaron “Vivir lo nuestro”, tema que lanzaron en 1994. La colaboración marcó el cierre de un homenaje especial a la salsa, donde participaron leyendas como Rubén Blades, Tito Nieves y Oscar D’León.

“Vivir lo nuestro”, escrito por el panameño Basilio y producido por Sergio George, logró consolidarse en la memoria colectiva. La distancia entre Marc Anthony y La India, que duró 29 años debido a diferencias personales y rumores que los alejaron, hizo que esta interpretación en vivo cobrara un sentido muy especial para el público. “Gracias por esta oportunidad y por algo tan histórico”, dijo la salsera en sus redes sociales.

Durante años, el distanciamiento de los cantantes estuvo rodeado de rumores. La India explicó en 2017 que su distanciamiento sucedió porque “la fama le hizo mucho daño” a su compañero, haciendo que fuera “imposible comunicarse con él”. Agregó que la falta de contacto entre ambos era frustrante, diciendo: “Mis fans siempre me interrogan y me dicen: ‘India, ¿por qué no cantas ‘Vivir lo nuestro’ con Marc?’”.

Por su parte, el salsero evitó pronunciarse directamente sobre su amistad, pero en varias ocasiones mencionó la importancia de “mantener la música en primer lugar” y de centrarse en su carrera, en lugar de aclarar detalles personales. Al término de su reencuentro en los Grammy Latino de 2024, Marc Anthony tampoco se pronunció.

“Vivir lo nuestro” se produjo años después de su lanzamiento, en el álbum “La combinación perfecta” de Marc Anthony y La India. Para esta ocasión especial, el homenaje salsero tuvo la participación de leyendas como Rubén Blades, Oscar D’León y Tito Nieves, celebrando la trayectoria del género en la cultura latina.

Se volvieron a juntar La India y Marc Anthony en un escenario. Se acaba de restaurar la paz mundial. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/GlSE4S8zRG — Yhonnerys (@Yhonnerys) November 15, 2024

¿Dónde y cómo ver los Latin Grammy 2024?

El evento central de la 25.ª edición de los Latin Grammy 2024 podrá verse en Estados Unidos a través de Univision, ViX y Galavisión, mientras que en América Latina será transmitida por TNT, con cobertura completa de la alfombra roja.

Además, la ceremonia, que comenzará a las 8 p.m. (hora de Perú) en el Kaseya Center de Miami, también será transmitido en streaming para los suscriptores de MAX (HBO) y en el canal oficial de YouTube de los Latin Grammy, con actualizaciones y detalles adicionales a través de El Comercio.