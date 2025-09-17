La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. La gala volverá a reunir a las principales figuras de la música latina en una edición marcada por la diversidad de géneros, el protagonismo del reguetón y las sorpresas de nuevas voces.
Además, este año se agregó un nuevo apartado para medios visuales y dos categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces. Mientras el Latin Grammy al mejor artista nuevo se disputará entre Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.
Los artistas peruanos en los Latin Grammy 2025
La presencia peruana vuelve a hacerse sentir en esta edición con nombres destacados. La legendaria cantante y exministra de Cultura Susana Baca ha sido nominada a Mejor Álbum Folclórico por “Conjuros”, un trabajo que continúa su senda de reivindicación de la música afroperuana.
Otro de los representantes nacionales es el dúo Alejandro y María Laura, que competirá en la categoría Mejor Álbum Cantautor con “Dos Hemisferios”. Su propuesta se enfrentará a pesos pesados como Natalia Lafourcade, lo que convierte a esta nominación en un desafío artístico de alto nivel.
Asimismo, la cantante Lourdes Carhuas figura en la categoría Mejor Diseño de Empaque por “Por esas trenzas”, donde compite con producciones de artistas consagrados como Chucho Valdés. A su vez, el músico Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, aparece nominado junto a Lasso y Orlando Vitto por la canción “Lucifer” de Lasso. También compite la peruana Nicole Zignago por el tema “Te quiero” en la categoría de Mejor canción pop.
Los más nominados del año
Como ya es costumbre, Bad Bunny lidera el conteo con 12 menciones, reafirmando su posición como la voz más influyente de la música urbana. Le siguen el productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones gracias a su trabajo con figuras como Karol G, Shakira y Maluma, y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que también acumula 10 menciones, incluyendo Álbum del Año por Papota.
La mexicana Natalia Lafourcade, que ya suma 18 Latin Grammy a lo largo de su carrera, regresa con ocho nominaciones gracias a su disco Cancionera. Por su parte, el español Alejandro Sanz vuelve a destacar en las categorías principales con ¿Y ahora qué?, confirmando su vigencia en la música latina.
Lista completa de nominados
Grabación del año
- “Baile Inolvidable” – Bad Bunny
- “DTmF” – Bad Bunny
- “El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- “Lara” – Zoe Gotusso
- “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “Ao Teu Lado” – Liniker
- “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
Álbum del año
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú – Vicente García
- al romper la burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Canción del año
- “Baile Inolvidable” – Bad Bunny
- “Bogotá” – Andrés Cepeda
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “DtMF” – Bad Bunny
- “El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Otra Noche De Llorar” – Mon Laferte
- “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
- “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Veludo Marrom” – Liniker
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Pop
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- al romper la burbuja – Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 – Raquel Sofía
Mejor canción pop
- “Bogotá” – Andrés Cepeda
- “El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Querida Yo” – Yami Safdie ft. Camilo
- “Soltera” – Shakira
- “Te Quiero” – Nicole Zignago
Electrónica
- “Orión” – Boza, Elena Rose, Sistek (remix)
- “Ella Quiere Techno” – Imanbek & Taichu
- “Qqqq” – Ela Minus
- “Rulay En Dubai (Extended)” – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
- “Veneka” – Rawayana ft. Akapellah
Urbana
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- “Capaz (Merenguetón)” – Alleh, Yorghaki
- “DtMF” – Bad Bunny
- “De Maravisha” – Tokischa ft. Nathy Peluso
- “La Plena – W Sound 05” – W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- “Roma” – Jay Wheeler
Mejor interpretación reggaetón
- “Baja Pa’ Acá” – Rauw Alejandro ft. Alexis & Fido
- “Voy A Llevarte Pa PR” – Bad Bunny
- “Dile A Él” – Nicky Jam
- “Brillar” – Lenny Tavárez
- “Reggaetón Malandro” – Yandel ft. Tego Calderón
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Underwater – Fariana
- Nicki – Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
- Elyte – Yandel
Mejor canción de rap/hip hop
- “El Favorito De Mami” – Big Soto ft. Eladio Carrión
- “Fresh” – Trueno
- “Parriba” – Akapellah ft. Trueno
- “Sudor y Tinta” – J Noa & Vakero
- “THC” – Arcángel
Mejor canción urbana
- “Cosas Pendientes” – Maluma
- “DtMF” – Bad Bunny
- “En La City” – Trueno ft. Young Miko
- “La Mudanza” – Bad Bunny
- “Xq Eres Así” – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
Rock
Mejor álbum de rock
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi
- A Tres Días De La Tierra – Eruca Sativa
- Gigante – Leiva
- Novela – Fito Páez
Mejor canción de rock
- “La Torre” – RENEE
- “Legado” – A.N.I.M.A.L
- “Sale El Sol” – Fito Páez
- “TRNA” – Ali Stone
- “Volarte” – Eruca Sativa
Mejor álbum de pop/rock
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- Ya Es Mañana – Morat
- R – RENEE
Mejor canción pop/rock
- “Ángulo Muerto” – Leiva
- “Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- “Lucifer” – Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto
- “no llames lo mío nuestro” – Joaquina
- “Tu Manera De Amar” – Debi Nova
- “Un Último Vals” – Joaquín Sabina, Leiva & Benjamín Prado
Alternativa
Mejor álbum de música alternativa
- Para Quién Trabajas Vol. I – Marilina Bertoldi
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria – Judeline
- Todos Los Días Todo El Día – Latin Mafia
- Daisy – Rusowsky
Mejor canción alternativa
- “El Ritmo” – Bandalos Chinos
- “Joropo” – Judeline
- “Siento Que Merezco Más” – Latin Mafia
- “(Sola)” – Paloma Morphy
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
Tropical
Mejor álbum de salsa
- Big Swing – José Alberto “El Canario”
- Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Cómo Vengo – Issac Delgado
- Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Son 30 – Checo Acosta
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
- Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
- La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- El Más Completo – Alex Bueno
- Novato Apostador – Eddy Herrera
- Milly Quezada Live Vol. 1 – Milly Quezada
Mejor álbum tropical tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solís
- Raíces – Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Mejor álbum tropical contemporáneo
- Calidosa – Mike Bahía
- Puñito De Yocahú – Vicente García
- Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
- Bingo – Alain Pérez
- Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
- “Ahora O Nunca” – Gilberto Santa Rosa
- “Cariñito” – Techy Fatule
- “La Foto” – Luis Enrique
- “Nunca Me Fui” – Fonseca & Rubén Blades
- “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
- “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
- “Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
Cantautor
Mejor álbum cantautor
- Dos Hemisferios – Alejandro y María Laura
- el cuerpo después de todo – Valeria Castro
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
- Relatos – Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
- “Aeropuerto” – Joaquina
- “Amarte sin que quieras irte” – Camilú
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “Como Un Pájaro” – Silvana Estrada
- “Quisqueya” – Vicente García
Regional Mexicana
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada – Banda MS
Mejor álbum de música tejana
- Imperfecto, Vol. 2 – El Plan
- Yo No Te Perdí – Gabriella
- Reflexiones – Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends – Bobby Pulido
- 6 – Juan Treviño
Mejor álbum de música norteña
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
- La Lotería – Los Tigres Del Norte
- V1V0 – Alfredo Olivas
- Frente A Frente – Pesado
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Mirada – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Incómodo – Tito Double P
Mejor canción regional mexicana
- “Hecha Pa’ Mí” – Grupo Frontera
- “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “¿Seguimos o No?” – Lupita Infante
- “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
- “Tierra Trágame” – Kakalo & Carín León
Tradicional
Mejor álbum folclórico
- Conjuros – Susana Baca
- Joropango – Kerreke, Daniela Padrón
- Lentamente – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
- Candombe – Julieta Rada
- #Anónimas&Resilientes – Voces del Bullerengue
Mejor álbum de tango
- Colángelo… Tango – José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu – Richard Scofano, Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
- En Vivo 20 Años – Tanghetto
Mejor álbum de música flamenca
- KM.0 – Andrés Barrios
- Flamencas – Las Migas
- Azabache – Kiki Morente
- Sangre Sucia – Ángeles Toledano
Mejor canción de raíces
- “Aguacero” – Luis Enrique & C4 Trío
- “Cómo Quisiera Quererte” – Natalia Lafourcade & El David Aguilar
- “El Palomo y La Negra” – Natalia Lafourcade & El David Aguilar
- “Ella” – Anita Vergara, Tato Marenco
- “Jardín del Paraíso” – Monsieur Periné ft. Bejuco
- “Lo Que Le Pasó A Hawaii” – Bad Bunny
Jazz
Mejor álbum de jazz latino/jazz
- Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC – Hamilton De Holanda
- La Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras – Iván “Melon” Lewis Trio
- Cuba & Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
- Golden City – Miguel Zenón
Cristiana
Mejor álbum cristiano (en español)
- Exaltado – Marco Barrientos
- La Novia – Christine D’Clario
- Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
- Aquí Estamos – Marcos Vidal
- Legado – Marcos Witt
Mejor álbum cristiano (en portugués)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi
- Razão Da Esperança – Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? – Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
- A Maior Honra – Julliany Souza
Lengua portuguesa
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
- Fugacidade – Janeiro
- Caju – Liniker
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Coisas Naturais – Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
- O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
- Colinho – Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga
- Big Buraco – Jadsa
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
- “Só Quero Ver” – BK’ & Evinha
- “Demoro A Dormir” – Djonga ft. Milton Nascimento
- “Caju” – Liniker
- “A Dança (Ao Vivo)” – Mc Hariel & Gilberto Gil
- “Barbie” – Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor álbum de samba/pagode
- Alcione – Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
- Sentido – 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Mejor álbum de música sertaneja
- Let’s Go Rodeo – Ana Castela
- José & Durval – Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus – Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
- Do Velho Testamento – Tierry
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
- Casa Coração – Joyce Alane
- Ao Vivo No CCB: Homenagem A José Mário Branco – Camané
- Universo De Paixão – Natascha Falcão
- Transespacial – Fitti
- Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor canción en lengua portuguesa
- “Maravilhosamente Bem” – Julia Mestre
- “Ouro De Tolo” – Marina Sena
- “Transe” – Zé Ibarra
- “Um Vento Passou (Para Paul Simon)” – Marcio Borges & Milton Nascimento (Milton Nascimento & Esperanza Spalding ft. Paul Simon)
- “Veludo Marrom” – Liniker
Infantil
Mejor álbum de música infantil
- Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande
- Aventuras De Caramelo – Antonio Caramelo, Malibu
- Cenas Infantis – Palavra Cantada
- Buscapié – Luis Pescetti, Juan Quintero
- Jirafas – Rita Rosa
Clásica
Mejor álbum de música clásica
- Brouwer, Erena & Others: Guitar Works – Ausiàs Parejo; prod. José Luis Ruiz Del Puerto
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina – María Dueñas; dir. Gustavo Dudamel; prod. Dmitry Lipay (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
- Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World – Isabel Dobarro; prod. Javier Monteverde
- Radamés – São Paulo Chamber Soloists; prod. São Paulo Chamber Soloists
- Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez; prod. Gonzalo Noqué
Mejor obra/composición clásica contemporánea
- “Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag” – Giovanni Piacentini (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
- “I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana” – Marvin Camacho (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
- “Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable” – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
Medios visuales
Mejor música para medios visuales
- “Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)” – Pedro Osuna (artista); comp. Pedro Osuna
- “Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Camilo Sanabria (artista); comp. Camilo Sanabria
- “El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Federico Jusid (artista); comp. Federico Jusid
- “In The Summers” – Cabra (Eduardo Cabra, artista); comp. Eduardo Cabra
- “Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Gustavo Santaolalla (artista); comp. Gustavo Santaolalla
Arreglos
Mejor arreglo
- “Sapato Velho” – Rafael Beck & Felipe Montanaro (arreglistas) – Rafael Beck e Felipe Montanaro
- “Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)” – Cheche Alara (arreglista) – David Bisbal
- “Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica” – Edy Lan (arreglista) – Brava ft. Yaneth Sandoval
- “Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres” – Joachim Horsley (arreglista) – Joachim Horsley ft. Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
- “Camaleón Cesar” – Orozco (arreglista) – Cesar Orozco & Son Ahead
- “Flight 962” – Cassio Vianna (arreglista) – Cassio Vianna Jazz Orchestra
Empaque
Mejor diseño de empaque
- Cuarto Azul – dir. de arte: Christian Molina (Aitana)
- Cuba And Beyond – dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet)
- Gigante – dir. de arte: Boa Mistura (Leiva)
- Masters Of Our Roots – dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés)
- Por Esas Trenzas – dir. de arte: Daniela Tomas (Lourdes Carhuas)
Compositor
Compositor del año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Producción
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
- Bodhiria – Ing.: Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano & Pablo López García; Mezcla/Master: Lewis Pickett (Judeline)
- Caju – Ings.: Marcio Arantes, Iuri Rio Branco, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, André Malaquias, Daniel Mariano, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente; Mezcla: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet; Master: Felipe Tichauer (Liniker)
- Cancionera – Ing./Mezcla: Jack Lahana; Master: Bernie Grundman (Natalia Lafourcade)
- Enquanto Os Distraídos Amam – Ings.: Tó Brandileone & Matheus Stiirmer; Mezcla: Pedro Peixoto; Master: Fili Filizzola (Pedro Emílio)
- Love Cole Porter – Ings.: Leo Alcantara & Marcelo Saboia; Mezcla: Marcelo Saboia; Master: Andre Dias (Antonio Adolfo)
Productor del año
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Mauricio Rengifo, Andres Torres
- Matheus Stiirmer
Video musical
Mejor video musical versión corta
- “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE)” – BK’; dir.: Felipe Vellas; prod.: Renata Dumont
- “EL CLúB” – Bad Bunny; dir.: Matias Vasquez; prods.: Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso; dir.: Martin Piroyansky; prods.: Pío Filgueira Risso & Lula Meliche
- “Cura Pa Mi Alma” – Vera Grv; dir.: Willy Rodriguez; prod.: Grayskull
- “Full Time Papi” – Guitarricadelafuente; dir.: Albert Moya; prod.: Philipp Ramhofer
Mejor video musical versión larga
- Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso; dir.: Martin Piroyansky; prods.: Federico Ameglio, Chino Fernández & Lula Meliche
- Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari; dirs.: Kaique Alves & Thiago Eva; prods.: Marcelo Campana, Konrad Dantas, Thiago Freire, Kako & Bruno Pappa
- Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte – Mon Laferte; dirs.: Camila Grandi & Joanna Reposi Garibaldi; prods.: José Antonio San Miguel García, Diana Rodríguez, Simran Singh & Jaime Villarreal
- Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno; dir.: Diego Contreras; prod.: Andrew Petersen
- Milton Bituca Nascimento – Varios Artistas; dir.: Flavia Moraes; prods.: Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado
