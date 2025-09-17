La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. La gala volverá a reunir a las principales figuras de la música latina en una edición marcada por la diversidad de géneros, el protagonismo del reguetón y las sorpresas de nuevas voces.

Además, este año se agregó un nuevo apartado para medios visuales y dos categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces. Mientras el Latin Grammy al mejor artista nuevo se disputará entre Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

La 26ª edición de los Latin Grammy reune a las figuras más destacadas de la música latina. (Foto: Difusión)

Los artistas peruanos en los Latin Grammy 2025

La presencia peruana vuelve a hacerse sentir en esta edición con nombres destacados. La legendaria cantante y exministra de Cultura Susana Baca ha sido nominada a Mejor Álbum Folclórico por “Conjuros”, un trabajo que continúa su senda de reivindicación de la música afroperuana.

Otro de los representantes nacionales es el dúo Alejandro y María Laura, que competirá en la categoría Mejor Álbum Cantautor con “Dos Hemisferios”. Su propuesta se enfrentará a pesos pesados como Natalia Lafourcade, lo que convierte a esta nominación en un desafío artístico de alto nivel.

Asimismo, la cantante Lourdes Carhuas figura en la categoría Mejor Diseño de Empaque por “Por esas trenzas”, donde compite con producciones de artistas consagrados como Chucho Valdés. A su vez, el músico Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, aparece nominado junto a Lasso y Orlando Vitto por la canción “Lucifer” de Lasso. También compite la peruana Nicole Zignago por el tema “Te quiero” en la categoría de Mejor canción pop.

Los más nominados del año

Como ya es costumbre, Bad Bunny lidera el conteo con 12 menciones, reafirmando su posición como la voz más influyente de la música urbana. Le siguen el productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones gracias a su trabajo con figuras como Karol G, Shakira y Maluma, y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que también acumula 10 menciones, incluyendo Álbum del Año por Papota.

La mexicana Natalia Lafourcade, que ya suma 18 Latin Grammy a lo largo de su carrera, regresa con ocho nominaciones gracias a su disco Cancionera. Por su parte, el español Alejandro Sanz vuelve a destacar en las categorías principales con ¿Y ahora qué?, confirmando su vigencia en la música latina.

Bad Bunny lidera los Latin Grammy 2025 con 12 nominaciones, consolidándose como la figura más influyente de la música latina actual. (Foto: Difusión)

Lista completa de nominados

Grabación del año

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“DTmF” – Bad Bunny

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” – Zoe Gotusso

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Ao Teu Lado” – Liniker

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito De Yocahú – Vicente García

al romper la burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Canción del año

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“DtMF” – Bad Bunny

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Otra Noche De Llorar” – Mon Laferte

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Veludo Marrom” – Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Pop

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul – Aitana

– Aitana Palacio – Elsa y Elmar

– Elsa y Elmar al romper la burbuja – Joaquina

– Joaquina En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

– Elena Rose ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda

– Andrés Cepeda Cursi – Zoe Gotusso

– Zoe Gotusso Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

– Jesse & Joy Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

– Natalia Lafourcade Después De Los 30 – Raquel Sofía

Mejor canción pop

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Querida Yo” – Yami Safdie ft. Camilo

“Soltera” – Shakira

“Te Quiero” – Nicole Zignago

Electrónica

“Orión” – Boza, Elena Rose, Sistek (remix)

“Ella Quiere Techno” – Imanbek & Taichu

“Qqqq” – Ela Minus

“Rulay En Dubai (Extended)” – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

“Veneka” – Rawayana ft. Akapellah

Urbana

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

“Capaz (Merenguetón)” – Alleh, Yorghaki

“DtMF” – Bad Bunny

“De Maravisha” – Tokischa ft. Nathy Peluso

“La Plena – W Sound 05” – W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

“Roma” – Jay Wheeler

Mejor interpretación reggaetón

“Baja Pa’ Acá” – Rauw Alejandro ft. Alexis & Fido

“Voy A Llevarte Pa PR” – Bad Bunny

“Dile A Él” – Nicky Jam

“Brillar” – Lenny Tavárez

“Reggaetón Malandro” – Yandel ft. Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

– Bad Bunny Underwater – Fariana

– Fariana Nicki – Nicki Nicole

– Nicki Nicole MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho

– Papatinho Elyte – Yandel

Mejor canción de rap/hip hop

“El Favorito De Mami” – Big Soto ft. Eladio Carrión

“Fresh” – Trueno

“Parriba” – Akapellah ft. Trueno

“Sudor y Tinta” – J Noa & Vakero

“THC” – Arcángel

Mejor canción urbana

“Cosas Pendientes” – Maluma

“DtMF” – Bad Bunny

“En La City” – Trueno ft. Young Miko

“La Mudanza” – Bad Bunny

“Xq Eres Así” – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Rock

Mejor álbum de rock

Legado – A.N.I.M.A.L

– A.N.I.M.A.L Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi A Tres Días De La Tierra – Eruca Sativa

– Eruca Sativa Gigante – Leiva

– Leiva Novela – Fito Páez

Mejor canción de rock

“La Torre” – RENEE

“Legado” – A.N.I.M.A.L

“Sale El Sol” – Fito Páez

“TRNA” – Ali Stone

“Volarte” – Eruca Sativa

Mejor álbum de pop/rock

Vándalos – Bandalos Chinos

– Bandalos Chinos Malhablado – Diamante Eléctrico

– Diamante Eléctrico Malcriado – Lasso

– Lasso El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

– Dani Martín Ya Es Mañana – Morat

– Morat R – RENEE

Mejor canción pop/rock

“Ángulo Muerto” – Leiva

“Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lucifer” – Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto

“no llames lo mío nuestro” – Joaquina

“Tu Manera De Amar” – Debi Nova

“Un Último Vals” – Joaquín Sabina, Leiva & Benjamín Prado

Alternativa

Mejor álbum de música alternativa

Para Quién Trabajas Vol. I – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso Bodhiria – Judeline

– Judeline Todos Los Días Todo El Día – Latin Mafia

– Latin Mafia Daisy – Rusowsky

Mejor canción alternativa

“El Ritmo” – Bandalos Chinos

“Joropo” – Judeline

“Siento Que Merezco Más” – Latin Mafia

“(Sola)” – Paloma Morphy

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

Tropical

Mejor álbum de salsa

Big Swing – José Alberto “El Canario”

– José Alberto “El Canario” Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

– Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Mira Cómo Vengo – Issac Delgado

– Issac Delgado Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

– Los Hermanos Rosario Debut y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Son 30 – Checo Acosta

– Checo Acosta El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

– Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

– Karen Lizarazo Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

– Los Cumbia Stars La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo – Alex Bueno

– Alex Bueno Novato Apostador – Eddy Herrera

– Eddy Herrera Milly Quezada Live Vol. 1 – Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solís

– Malena Burke & Meme Solís Raíces – Gloria Estefan

– Gloria Estefan Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Mejor álbum tropical contemporáneo

Calidosa – Mike Bahía

– Mike Bahía Puñito De Yocahú – Vicente García

– Vicente García Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

– Pedrito Martínez Bingo – Alain Pérez

– Alain Pérez Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

“Ahora O Nunca” – Gilberto Santa Rosa

“Cariñito” – Techy Fatule

“La Foto” – Luis Enrique

“Nunca Me Fui” – Fonseca & Rubén Blades

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle

“Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana

Cantautor

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios – Alejandro y María Laura

– Alejandro y María Laura el cuerpo después de todo – Valeria Castro

– Valeria Castro Cancionera – Natalia Lafourcade

– Natalia Lafourcade Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

– Vivir Quintana Relatos – Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

“Aeropuerto” – Joaquina

“Amarte sin que quieras irte” – Camilú

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Como Un Pájaro” – Silvana Estrada

“Quisqueya” – Vicente García

Regional Mexicana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

– Pepe Aguilar Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

– Mariachi Reyna De Los Ángeles ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

– Julión Álvarez y su Norteño Banda 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”

– Luis Ángel “El Flaco” Edición Limitada – Banda MS

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto, Vol. 2 – El Plan

– El Plan Yo No Te Perdí – Gabriella

– Gabriella Reflexiones – Grupo Cultura

– Grupo Cultura El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel

– Marian y Mariel Bobby Pulido & Friends – Bobby Pulido

– Bobby Pulido 6 – Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

– El Plan & Manuel Alejandro Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña

– La Energía Norteña La Lotería – Los Tigres Del Norte

– Los Tigres Del Norte V1V0 – Alfredo Olivas

– Alfredo Olivas Frente A Frente – Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Mirada – Ivan Cornejo

– Ivan Cornejo Leyenda – DannyLux

– DannyLux Evolución – Grupo Firme

– Grupo Firme Palabra De To’s (Seca) – Carín León

– Carín León Incómodo – Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

“Hecha Pa’ Mí” – Grupo Frontera

“La Lotería” – Los Tigres Del Norte

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“¿Seguimos o No?” – Lupita Infante

“Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma

“Tierra Trágame” – Kakalo & Carín León

Tradicional

Mejor álbum folclórico

Conjuros – Susana Baca

– Susana Baca Joropango – Kerreke, Daniela Padrón

– Kerreke, Daniela Padrón Lentamente – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

– Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú Candombe – Julieta Rada

– Julieta Rada #Anónimas&Resilientes – Voces del Bullerengue

Mejor álbum de tango

Colángelo… Tango – José Colángelo

– José Colángelo Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero

– Orquesta Típica Daniel Ruggiero Milonguín – Giovanni Parra Quinteto

– Giovanni Parra Quinteto Shin-Urayasu – Richard Scofano, Alfredo Minetti

– Richard Scofano, Alfredo Minetti La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma

– Sexteto Fantasma En Vivo 20 Años – Tanghetto

Mejor álbum de música flamenca

KM.0 – Andrés Barrios

– Andrés Barrios Flamencas – Las Migas

– Las Migas Azabache – Kiki Morente

– Kiki Morente Sangre Sucia – Ángeles Toledano

Mejor canción de raíces

“Aguacero” – Luis Enrique & C4 Trío

“Cómo Quisiera Quererte” – Natalia Lafourcade & El David Aguilar

“El Palomo y La Negra” – Natalia Lafourcade & El David Aguilar

“Ella” – Anita Vergara, Tato Marenco

“Jardín del Paraíso” – Monsieur Periné ft. Bejuco

“Lo Que Le Pasó A Hawaii” – Bad Bunny

Jazz

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC – Hamilton De Holanda

– Hamilton De Holanda La Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

– Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band Luces y Sombras – Iván “Melon” Lewis Trio

– Iván “Melon” Lewis Trio Cuba & Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

– Chucho Valdés & Royal Quartet Golden City – Miguel Zenón

Cristiana

Mejor álbum cristiano (en español)

Exaltado – Marco Barrientos

– Marco Barrientos La Novia – Christine D’Clario

– Christine D’Clario Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed

– Israel & New Breed Aquí Estamos – Marcos Vidal

– Marcos Vidal Legado – Marcos Witt

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi

– Ton Carfi Razão Da Esperança – Paloma Possi

– Paloma Possi Onde Guardamos As Flores? – Resgate

– Resgate Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

– Eli Soares A Maior Honra – Julliany Souza

Lengua portuguesa

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

– Carol Biazin Fugacidade – Janeiro

– Janeiro Caju – Liniker

– Liniker Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

– Julia Mestre Coisas Naturais – Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

– Baianasystem Colinho – Maria Beraldo

– Maria Beraldo Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone

– Tó Brandileone Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga

– Djonga Big Buraco – Jadsa

Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa

“Só Quero Ver” – BK’ & Evinha

“Demoro A Dormir” – Djonga ft. Milton Nascimento

“Caju” – Liniker

“A Dança (Ao Vivo)” – Mc Hariel & Gilberto Gil

“Barbie” – Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor álbum de samba/pagode

Alcione – Alcione

– Alcione Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2

– Marcelo D2 Pagode Da Mart’nália – Mart’nália

– Mart’nália Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho

– Zeca Pagodinho Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Sentido – 5 A Seco

– 5 A Seco Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

– Luedji Luna Pique – Dora Morelenbaum

– Dora Morelenbaum Divina Casca – Rachel Reis

– Rachel Reis Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel

Mejor álbum de música sertaneja

Let’s Go Rodeo – Ana Castela

– Ana Castela José & Durval – Chitãozinho & Xororó

– Chitãozinho & Xororó Obrigado Deus – Léo Foguete

– Léo Foguete Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

– Lauana Prado Do Velho Testamento – Tierry

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Casa Coração – Joyce Alane

– Joyce Alane Ao Vivo No CCB: Homenagem A José Mário Branco – Camané

– Camané Universo De Paixão – Natascha Falcão

– Natascha Falcão Transespacial – Fitti

– Fitti Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor canción en lengua portuguesa

“Maravilhosamente Bem” – Julia Mestre

“Ouro De Tolo” – Marina Sena

“Transe” – Zé Ibarra

“Um Vento Passou (Para Paul Simon)” – Marcio Borges & Milton Nascimento (Milton Nascimento & Esperanza Spalding ft. Paul Simon)

“Veludo Marrom” – Liniker

Infantil

Mejor álbum de música infantil

Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande

– Canticuentos, Coro de Ríogrande Aventuras De Caramelo – Antonio Caramelo, Malibu

– Antonio Caramelo, Malibu Cenas Infantis – Palavra Cantada

– Palavra Cantada Buscapié – Luis Pescetti, Juan Quintero

– Luis Pescetti, Juan Quintero Jirafas – Rita Rosa

Clásica

Mejor álbum de música clásica

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works – Ausiàs Parejo; prod. José Luis Ruiz Del Puerto

– Ausiàs Parejo; prod. José Luis Ruiz Del Puerto Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina – María Dueñas; dir. Gustavo Dudamel; prod. Dmitry Lipay (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

– María Dueñas; dir. Gustavo Dudamel; prod. Dmitry Lipay (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale) Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World – Isabel Dobarro; prod. Javier Monteverde

– Isabel Dobarro; prod. Javier Monteverde Radamés – São Paulo Chamber Soloists; prod. São Paulo Chamber Soloists

– São Paulo Chamber Soloists; prod. São Paulo Chamber Soloists Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez; prod. Gonzalo Noqué

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag” – Giovanni Piacentini (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

“I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana” – Marvin Camacho (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

“Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable” – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)

Medios visuales

Mejor música para medios visuales

“Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)” – Pedro Osuna (artista); comp. Pedro Osuna

“Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Camilo Sanabria (artista); comp. Camilo Sanabria

“El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Federico Jusid (artista); comp. Federico Jusid

“In The Summers” – Cabra (Eduardo Cabra, artista); comp. Eduardo Cabra

“Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)” – Gustavo Santaolalla (artista); comp. Gustavo Santaolalla

Arreglos

Mejor arreglo

“Sapato Velho” – Rafael Beck & Felipe Montanaro (arreglistas) – Rafael Beck e Felipe Montanaro

“Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)” – Cheche Alara (arreglista) – David Bisbal

“Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica” – Edy Lan (arreglista) – Brava ft. Yaneth Sandoval

“Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres” – Joachim Horsley (arreglista) – Joachim Horsley ft. Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends

“Camaleón Cesar” – Orozco (arreglista) – Cesar Orozco & Son Ahead

“Flight 962” – Cassio Vianna (arreglista) – Cassio Vianna Jazz Orchestra

Empaque

Mejor diseño de empaque

Cuarto Azul – dir. de arte: Christian Molina (Aitana)

– dir. de arte: Christian Molina (Aitana) Cuba And Beyond – dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet)

– dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel (Chucho Valdés, Royal Quartet) Gigante – dir. de arte: Boa Mistura (Leiva)

– dir. de arte: Boa Mistura (Leiva) Masters Of Our Roots – dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés)

– dirs. de arte: Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel (Albita & Chucho Valdés) Por Esas Trenzas – dir. de arte: Daniela Tomas (Lourdes Carhuas)

Compositor

Compositor del año

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Producción

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Bodhiria – Ing.: Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano & Pablo López García; Mezcla/Master: Lewis Pickett (Judeline)

– Ing.: Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano & Pablo López García; Mezcla/Master: Lewis Pickett (Judeline) Caju – Ings.: Marcio Arantes, Iuri Rio Branco, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, André Malaquias, Daniel Mariano, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente; Mezcla: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet; Master: Felipe Tichauer (Liniker)

– Ings.: Marcio Arantes, Iuri Rio Branco, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, André Malaquias, Daniel Mariano, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente; Mezcla: Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet; Master: Felipe Tichauer (Liniker) Cancionera – Ing./Mezcla: Jack Lahana; Master: Bernie Grundman (Natalia Lafourcade)

– Ing./Mezcla: Jack Lahana; Master: Bernie Grundman (Natalia Lafourcade) Enquanto Os Distraídos Amam – Ings.: Tó Brandileone & Matheus Stiirmer; Mezcla: Pedro Peixoto; Master: Fili Filizzola (Pedro Emílio)

– Ings.: Tó Brandileone & Matheus Stiirmer; Mezcla: Pedro Peixoto; Master: Fili Filizzola (Pedro Emílio) Love Cole Porter – Ings.: Leo Alcantara & Marcelo Saboia; Mezcla: Marcelo Saboia; Master: Andre Dias (Antonio Adolfo)

Productor del año

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Mauricio Rengifo, Andres Torres

Matheus Stiirmer

Video musical

Mejor video musical versión corta

“Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE)” – BK’; dir.: Felipe Vellas; prod.: Renata Dumont

“EL CLúB” – Bad Bunny; dir.: Matias Vasquez; prods.: Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso; dir.: Martin Piroyansky; prods.: Pío Filgueira Risso & Lula Meliche

“Cura Pa Mi Alma” – Vera Grv; dir.: Willy Rodriguez; prod.: Grayskull

“Full Time Papi” – Guitarricadelafuente; dir.: Albert Moya; prod.: Philipp Ramhofer

Mejor video musical versión larga