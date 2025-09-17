La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a los Latin Grammy 2025, evento que reconoce lo mejor de la música en español y portugués. El anuncio se transmitió en vivo a través de YouTube e incluyó la presentación de dos nuevas categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.
Posteriormente, se publicó en la página oficial de los Latin Grammy el listado completo de aspirantes, entre los que destacan cuatro artistas peruanos que competirán en distintas categorías.
La reconocida cantante Susana Baca fue nominada a Mejor Álbum Folclórico con su producción Conjuros. En la categoría Mejor Canción Pop, aparece Nicole Zignago con su tema Te Quiero, compuesto junto a Juan Ariza y Covi Quintana.
Por su parte, el dúo Alejandro y María Laura logró una nominación en Mejor Álbum Cantautor por su disco Dos Hemisferios.
Mientras que Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, fue considerado en Mejor Canción Pop/Rock como compositor de Lucifer, interpretado por Lasso.
¿Cuándo y dónde se celebra la gala?
La ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2025 se llevará a cabo el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde los artistas peruanos buscarán levantar una de las estatuillas más prestigiosas de la música latina.
