Latin Grammy 2026.
Latin Grammy 2026.
Por Redacción EC

La carrera por el Latin Grammy 2026 comienza a tomar forma. Antes de las luces, los discursos y las estatuillas, llega uno de los momentos que concentra mayor expectativa en la industria musical: conocer quiénes tendrán la posibilidad de llegar a la gran noche de noviembre.