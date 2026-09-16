La carrera por el Latin Grammy 2026 comienza a tomar forma. Antes de las luces, los discursos y las estatuillas, llega uno de los momentos que concentra mayor expectativa en la industria musical: conocer quiénes tendrán la posibilidad de llegar a la gran noche de noviembre.

Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación revelará la lista de nominados de la edición 27 de los premios. El anuncio se realizará a partir de las 8:00 a. m., hora peruana, y podrá seguirse mediante las redes sociales oficiales de la organización.

La selección considera las producciones publicadas durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. De allí saldrán los nombres que competirán en las distintas categorías que reconocen a cantantes, compositores, productores, músicos e ingenieros vinculados a la música latina.

Rumbo a Las Vegas

Con las nominaciones sobre la mesa comenzará la siguiente etapa de la competencia. Los miembros votantes de la Academia participarán en la ronda final entre el 1 y el 12 de octubre para definir a los ganadores.

Los resultados se conocerán el jueves 12 de noviembre, cuando los Latin Grammy regresen al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para celebrar su edición número 27.

La ceremonia reunirá nuevamente a figuras de distintos géneros y generaciones en una gala que busca reconocer lo más destacado de la producción musical latina del último año.

Huella peruana

Para el Perú, cada anuncio de nominaciones abre también la expectativa por conocer qué artistas nacionales pueden incorporarse a una historia en la que ya existen nombres importantes.

Susana Baca es una de las figuras peruanas con mayor reconocimiento dentro de la Academia. La intérprete ha ganado tres Latin Grammy y en 2025 recibió además el Premio a la Excelencia Musical.

Gian Marco también ha construido una presencia sostenida en estos galardones y ha sido reconocido en la categoría de Mejor Álbum Cantautor por trabajos como Resucitar, Días Nuevos y 20 años.

A ellos se suma Tony Succar, quien en 2019 obtuvo dos importantes reconocimientos, entre ellos el de Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa por Más de mí.

Este miércoles comenzará a escribirse un nuevo capítulo. La publicación de los nominados despejará finalmente una de las grandes interrogantes de la temporada musical y revelará quiénes llegarán a noviembre con la posibilidad de levantar uno de los gramófonos más codiciados de la música latina.