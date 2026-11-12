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Resumen

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Los Latin Grammy 2026 reúnen en Las Vegas a las grandes figuras de la música latina para celebrar lo mejor de la industria musical.
Los Latin Grammy 2026 reúnen en Las Vegas a las grandes figuras de la música latina para celebrar lo mejor de la industria musical.
Por Sonia del Águila
15:51

La ceremonia ya está en marcha y crece la expectativa por conocer a los ganadores. En breve se anunciará el resultado de la categoría en la que compiten los artistas peruanos. ¡Atentos!

15:48

El cantante español Pablo Aborán subió al escenario de los Latin Grammy para interpretar “Mis 36”, una canción que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y las experiencias que marcan la vida.

15:44

Mejor álbum de música urgana en lengua portuguesa

Ganador: Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

15:41

Mejor Interpretación de Música Electrónica

Ganador: "Beto's Horns - Fred Remix" — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

15:32

¿Quién conduce los Latin Grammy 2026?

La actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez estará al frente de la ceremonia por décima ocasión. La gala se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

15:12

La 27.ª edición de los premios se realiza este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, y reconoce las mejores producciones de la música latina.

15:06

¡Bienvenidos a los Latin Grammy 2026!

La música latina está de fiesta en Las Vegas. Sigue EN VIVO, a través de El Comercio, el minuto a minuto de la gala, los ganadores, las actuaciones y todas las sorpresas de esta gran noche.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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