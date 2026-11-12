Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cantante español Pablo Aborán subió al escenario de los Latin Grammy para interpretar “Mis 36”, una canción que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y las experiencias que marcan la vida.
Mejor álbum de música urgana en lengua portuguesa
Ganador: Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida
Mejor Interpretación de Música Electrónica
Ganador: "Beto's Horns - Fred Remix" — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
¿Quién conduce los Latin Grammy 2026?
La actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez estará al frente de la ceremonia por décima ocasión. La gala se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La 27.ª edición de los premios se realiza este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, y reconoce las mejores producciones de la música latina.
¡Bienvenidos a los Latin Grammy 2026!
La música latina está de fiesta en Las Vegas. Sigue EN VIVO, a través de El Comercio, el minuto a minuto de la gala, los ganadores, las actuaciones y todas las sorpresas de esta gran noche.
La ceremonia ya está en marcha y crece la expectativa por conocer a los ganadores. En breve se anunciará el resultado de la categoría en la que compiten los artistas peruanos. ¡Atentos!