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Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas | Foto: EFE / Composición EC
Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

Rosalía y Daddy Yankee se encuentran entre los artistas que actuarán en la 27ª edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas, informó este martes la Academia Latina de la Grabación.

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