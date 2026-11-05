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Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC
Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña también fueron anunciados | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

La colombiana Karol G y los argentinos Nathy Peluso y Bizrrap se suman a los artistas que actuarán durante la 27 edición de los premios Latin Grammy que se llevarán a cabo el próximo jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en el estado de Nevada.

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