Latin Grammy 2026: Nic, Fabián y Andre recibieron sus medallas de nominados en Las Vegas. (Foto: Difusión)
Latin Grammy 2026: Nic, Fabián y Andre recibieron sus medallas de nominados en Las Vegas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Nic, Fabián y Andre recibieron sus medallas de nominados a los Latin Grammy 2026 durante una ceremonia organizada por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas. Los artistas peruanos llegaron a la ciudad para participar en las actividades previas a la gala, luego de obtener candidaturas en distintas categorías de la premiación.

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