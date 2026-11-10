Nic, Fabián y Andre recibieron sus medallas de nominados a los Latin Grammy 2026 durante una ceremonia organizada por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas. Los artistas peruanos llegaron a la ciudad para participar en las actividades previas a la gala, luego de obtener candidaturas en distintas categorías de la premiación.

La entrega de estas medallas forma parte de las actividades que la Academia Latina de la Grabación desarrolla durante la semana de los Latin Grammy. El reconocimiento se otorga a los músicos que forman parte de la lista oficial de nominados y se realizan en ceremonia privada.

En esta edición, Nic (Nicole Zignago) cuenta con dos nominaciones. La primera corresponde a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por su producción discográfica “(Enamorada)”, categoría en la que comparte competencia con Pablo Alborán, Monsieur Periné, Debi Nova y Alejandro Sanz. La segunda candidatura es a Mejor Canción Pop por “(Favorito)”.

Por su parte, Fabián, hijo del cantautor peruano Gian Marco y hermano de Nic, fue nominado en la categoría Mejor Artista Nuevo. En esta sección competirá con Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La cantante peruana Andre también forma parte de los nominados de este año. Su candidatura corresponde a Mejor Canción de Raíces por “La Puñalá”, composición que competirá con “El Alma Mía”, de Silvana Estrada; “El Tambor Chico”, de Jorge Drexler y Rueda de Candombe; “Spiritual Energies”, de Eli Alvarado; y “Urano”, de Nathasha Bravo, Jorge Glem y Elvis Martínez.

La cantante peruana Andre, una de las nominadas al Latin Grammy 2026. En este caso, en la categoría Mejor álbum raíz. (Foto: Julio Reaño /EC) / JULIO REAÑO

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A propósito de su participación en Las Vegas, Andre señaló que compartir esta experiencia con otros dos jóvenes artistas peruanos representa una oportunidad para mostrar sus propuestas musicales en un escenario internacional.

Otra representante peruana en los Latin Grammy 2026 es Eva Ayllón, quien obtuvo una nominación en la categoría Mejor Álbum Folclórico por “Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional)”.

Eva Ayllón celebra su nominación al Latin Grammy 2026 y agradece a sus músicos, su familia y el público que la ha acompañado durante su trayectoria. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2026 se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Ese mismo día tendrá lugar la Premiere, espacio en el que se entregarán varias de las distinciones antes de la gala central.