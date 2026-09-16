Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso encabezan la lista de nominados al Álbum del Año en los Latin Grammy 2026. (Foto: EFE)
Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso encabezan la lista de nominados al Álbum del Año en los Latin Grammy 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Rawayana figuran entre los nominados al premio a Álbum del Año de la 27ª edición de los Latin Grammy. La ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, donde diez producciones competirán por el reconocimiento.

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