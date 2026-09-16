Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Rawayana figuran entre los nominados al premio a Álbum del Año de la 27ª edición de los Latin Grammy. La ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, donde diez producciones competirán por el reconocimiento.

La lista se completa con Mon Laferte, por ‘FEMME FATALE’; Carín León, por ‘MUDA’; Milo J, por ‘La Vida Era Más Corta’; Anitta, por ‘EQUILIBRIVM’, y Silvana Estrada, por ‘Vendrán Suaves Lluvias’.

Rosalía regresa a los Latin Grammy después de haber conseguido tres galardones con ‘Motomami’ en 2022. En ‘Lux’, la artista española explora la fe, lo sagrado y lo litúrgico mediante coros, orquesta y arreglos operísticos. El álbum fue interpretado en 13 idiomas.

Estos son los 10 nominados al Álbum del Año en la edición 2026. (Foto: Captura)

Karol G, por su parte, presentó en ‘Tropicoqueta’ una producción en la que reivindica sus raíces musicales latinoamericanas. El álbum está acompañado de una estética inspirada en las vedettes de antaño.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso aborda en ‘FREE SPIRITS’ el agotamiento asociado con la fama y la ansiedad vinculada al éxito viral, con colaboraciones de artistas como Sting y Jack Black. Rawayana, en ‘¿Dónde Es El After?’, narra las experiencias de la noche y sus consecuencias al amanecer.

En ‘Taracá’, Jorge Drexler rinde homenaje al candombe afro-uruguayo en un álbum grabado en Uruguay y dedicado a la memoria de su padre fallecido. Mientras que Silvana Estrada aborda el duelo y las despedidas en ‘Vendrán Suaves Lluvias’.

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Mon Laferte reinterpreta el arquetipo de la “mujer fatal” desde una perspectiva feminista en ‘FEMME FATALE’, producción en la que combina géneros como jazz, bolero y swing. Anitta, en ‘EQUILIBRIVM’, explora temas vinculados con la espiritualidad y la madurez a través de ritmos como la samba y el axé, además de referencias al candomblé.

Por otro lado, Carín León cierra una etapa con ‘MUDA’, álbum que fusiona pop, ska, blues y salsa para abordar distintas facetas del amor, con colaboraciones de Juanes y Rawayana. Milo J, finalmente, presenta en ‘La Vida Era Más Corta’ una producción sobre el paso del tiempo y la memoria, en la que combina folclore argentino y tango con trap y electrónica, con participaciones de Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.