Una voz que lleva más de cinco décadas haciendo del vals y el festejo una bandera. Una cantautora que convirtió sus historias más íntimas en canciones pop. Y un joven músico que recién comienza a escribir su propio camino. Tres generaciones, tres maneras de hacer música y un mismo país detrás.

Eva Ayllón, Nic y Fabián forman parte de la representación peruana en los Latin Grammy 2026, cuyas nominaciones fueron anunciadas este miércoles 16 de septiembre. Sus nombres aparecen en categorías distintas, como una pequeña fotografía de la diversidad que hoy puede tener la música peruana fuera de sus fronteras.

Hay experiencia, renovación y también una coincidencia familiar poco habitual. Nic, antes conocida como Nicole Zignago, y FABIÁN son hermanos, hijos de Gian Marco, y ambos llegan este año a la competencia con proyectos propios y caminos musicales diferentes.

Nic nació en Lima y ha desarrollado una carrera como cantante y compositora, mientras que Fabián, de 22 años, construye una propuesta pop con la que busca afirmarse como una voz independiente.

Dos nominaciones para Nic

Su segundo álbum, “(enamorada)”, figura entre los nominados a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, categoría en la que competirá con Pablo Alborán, Monsieur Periné, Debi Nova y Alejandro Sanz. Pero su presencia no termina allí.

“(favorito)”, tema compuesto por Nic junto a Raquel Sofía, fue seleccionado para Mejor Canción Pop. En esa categoría comparte nominación con canciones interpretadas por Kany García, Joaquina, Rosalía y Mon Laferte.

La doble candidatura encuentra a la peruana en plena transformación artística. Después de desarrollar su carrera como Nicole Zignago, eligió acortar su nombre a Nic y comenzó una etapa que ella misma ha asociado con una identidad más libre y personal. “(enamorada)”, publicado este año, nació precisamente en ese proceso de cambio.

Esta vez, la Academia reconoce las dos caras de ese proyecto: el álbum y una de sus canciones.

FABIÁN, entre las nuevas voces

En la misma familia, pero desde otro punto de partida, aparece FABIÁN. El cantautor fue nominado a Mejor Nuevo Artista, una de las categorías generales de los Latin Grammy y también una de las vitrinas más importantes para los músicos que empiezan a consolidar una identidad frente al público.

Compite junto a Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

La nominación llega en un momento de crecimiento para el joven artista, que empieza a ganar espacio fuera del Perú. Su propuesta se mueve dentro del pop y en los últimos meses lo ha llevado a escenarios y encuentros de la industria musical en ciudades como México y Nueva York. Su EP Niño Bueno, publicado en 2025, marcó el inicio de una búsqueda cada vez más personal.

La noticia lo encontró desbordado de emoción.

“No me han dejado de caer lágrimas de los cachetes”, confesó FABIÁN. “Todo pasa cuando tiene que pasar, y esto pasó en uno de los momentos más increíbles de mi vida. Detrás de cada lanzamiento hay un niño que está cumpliendo sus sueños de vivir de la música. Aparte de la disciplina, esto también es un trabajo de fe. Que sea lo que Dios quiera, porque con esto ya gané. ¡Arriba Perú y que viva el pop!”, asegura.

Eva vuelve desde la raíz

Y si FABIÁN representa el comienzo, Eva Ayllón encarna una historia construida durante décadas.

La intérprete peruana fue nominada a Mejor Álbum de Música Folclórica por “Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]”.

En la categoría compite con La Quinta Esencia, de Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco; Cambias Mi Mundo, de Lila Downs; La Vida Era Más Corta, de Milo J; y Candombe (En Vivo, Teatro Solís), de Julieta Rada.

El reconocimiento adquiere un significado particular porque el proyecto vuelve la mirada hacia el repertorio que ha acompañado a Eva durante buena parte de su trayectoria. El espectáculo realizado en el Gran Teatro Nacional recuperó canciones emblemáticas de la música criolla y peruana y dialogó con un concierto que la artista había ofrecido décadas atrás.

No es una artista buscando descubrir su voz.

Es una voz que, después de tantos años, continúa encontrando nuevos lugares donde ser escuchada.

Perú rumbo a Las Vegas

La lista peruana es breve, pero reúne historias muy distintas.

Eva llega con el peso de una carrera que forma parte de la memoria musical del país. Nic aparece con dos nominaciones que confirman el espacio que viene construyendo dentro del pop latino. Fabián, en cambio, recibe una de las primeras grandes señales internacionales de una historia que todavía está empezando.

Mientras tanto, la competencia general de los Latin Grammy 2026 está encabezada por el compositor y productor Edgar Barrera, con diez nominaciones. CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía le siguen con siete cada uno.

Los ganadores se conocerán el 12 de noviembre, cuando la ceremonia se realice en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Hasta entonces, tres nombres peruanos seguirán en carrera.

Uno viene de una voz que ya hizo historia. Otros dos pertenecen a una generación que todavía está escribiendo la suya.

Y entre ambos extremos, la música peruana vuelve a encontrar un lugar para hacerse escuchar.