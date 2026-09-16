Por Sonia del Águila

Una voz que lleva más de cinco décadas haciendo del vals y el festejo una bandera. Una cantautora que convirtió sus historias más íntimas en canciones pop. Y un joven músico que recién comienza a escribir su propio camino. Tres generaciones, tres maneras de hacer música y un mismo país detrás.

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