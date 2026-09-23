La canción “Deja la vida volar”, del cantautor chileno Víctor Jara, obtuvo una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor música para medios audiovisuales tras ser interpretada por Manuel García e incluirse en la banda sonora de la serie ‘La Casa de los Espíritus’, informó el equipo de prensa del músico mediante un comunicado difundido este miércoles.

En ese sentido, la emblemática composición compite en un apartado donde la producción televisiva basada en la novela de Isabel Allende consiguió tres candidaturas, junto a los proyectos ‘Amor animal’, ‘Las muertas’, ‘Menem’ y ‘El agente secreto’.

Luego del anuncio, García resaltó la vigencia del legado de Jara y afirmó: “La voz de Víctor, hoy más presente que nunca, no fue acallada por la oscuridad de la dictadura que algunos todavía insólitamente defienden”. El artista también señaló que su figura representa una referencia para la memoria, la tradición y la cultura popular chilena.

Esta postulación se suma a otros dos temas compuestos por García para la ficción: “Himno del pueblo”, interpretado por Angelo Pierattini, y “Blancaluna”, a cargo de Niko Kont, actor que encarna a Pedro Tercero García, personaje inspirado en Jara dentro de la historia.

El anuncio de los candidatos coincidió con los 53 años del fallecimiento del músico chileno y con el homenaje ‘Mil guitarras y mil voces para Víctor Jara’, previsto para el sábado 26 de septiembre.

*Con información de EFE

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