Víctor Jara fue asesinado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. (Foto: captura YouTube)
Víctor Jara fue asesinado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. (Foto: captura YouTube)
Por Redacción EC

La canción “Deja la vida volar”, del cantautor chileno Víctor Jara, obtuvo una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor música para medios audiovisuales tras ser interpretada por Manuel García e incluirse en la banda sonora de la serie ‘La Casa de los Espíritus’, informó el equipo de prensa del músico mediante un comunicado difundido este miércoles.

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