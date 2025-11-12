La estrella italiana Laura Pausini se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano antes de iniciar su “Io Canto World Tour”, gira que incluirá un concierto en Lima el próximo 18 de abril de 2026.

Así, durante la audiencia, Pausini estuvo acompañada por representantes de Billboard Italia, quienes entregaron una placa simbólica de Billboard Women in Music al Sumo Pontífice, destacando la importancia de las voces femeninas en la industria musical.

De igual forma, en el mismo acto, Billboard Italia otorgó a Pausini el premio “Global Icon”, distinción que celebra su destacada trayectoria, talento y compromiso.

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la compañía Warner Bross y con una carta dirigida a "Su Santidad Papa León"

En otro momento, la intérprete entregó al Papa una copia única de su versión de “Hermano Sol, Hermano Luna” (“Fratello Sole, Sorella Luna”), inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís.

“Hoy tuve un día surrealista y extraordinario y me siento profundamente honrada de haber recibido el ‘Global Icon Award de Billboard Women in Music’ en presencia del Santo Padre Pontífice León XIV”, dijo.

Para luego agregar: “A nuestro Papa también quería regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy apegada desde cuando la cantaba en la iglesia de niña. A él le doné la pieza ‘Fratello sole sorella Luna’ (1972- Claudio Baglioni) inspirada en el ‘Cantico Delle creature’ de San Francisco de Asis, quien a partir del próximo año será el Santo Patrón de Italia”.

Papa León XIV y Laura Pausini

De otro lado, según prensa italiana, el Santo Padre habría confesado a Pausini ser “su fan” desde que la artista ganó el Festival de San Remo en 1993 a los 17 años, además de mencionar que su secretario, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna, es un admirador fervoroso.

En otro sentido, la cantante llegará a Lima con su “Io Canto World Tour 2025” el próximo 18 de abril, ofreciendo una presentación en el Arena 1. Las últimas entradas disponibles están en Joinnus.

Laura Pausini anuncia gira por Latinoamérica que incluye un concierto en Perú. (Foto: Instagram)