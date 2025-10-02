La cantante italiana Laura Pausini confirmó su llegada a Lima como parte de su gira mundial “Yo canto world tour”. La intérprete de “En cambio no” y “Amores extraños” se presentará en Perú el próximo 18 de abril del 2026 en el Arena 1.

Laura Pausini empezará su gira mundial en marzo de 2026 visitando diversas ciudades de España. Además, a lo largo del tour, la italiana recorrerá más de 45 ciudades entre Europa, América Latina y Estados Unidos.

Las entradas para el concierto de Laura Pausini en Lima saldrán a la venta el próximo lunes 6 de octubre, a partir de las 11 a.m. a través de Joinnus. Esta será una preventa exclusiva para fans de la artista.

Laura Pausini anuncia gira por Latinoamérica que incluye un concierto en Perú. (Foto: Instagram)

Además, los días 7 y 8 de octubre, a partir de las 11 a.m., se habilitará la preventa para clientes BBVA, siendo el 9 de octubre el día de venta regular a través de Joinnus.

Con 30 años de trayectoria, Laura Pausini cuenta con más de 75 millones de discos vendidos, seis mil millones de reproducciones digitales y próximamente será reconocida con el Premio Ícono en la ceremonia de los Premios Billboard que se desarrollará el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

Algunos de los logros recientes de Laura Pausini fue su ingreso en el 2024 a la lista Billboard Hot 100 con su exitoso “Se fue” con Rauw Alejandro y fue homenajeada como “Persona del año” por la Academia Latina de la Grabación.