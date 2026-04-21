El pasado 18 de abril, Laura Pausini se presentó en Lima con su gira "Yo Canto 2026″, ante un público que llenó el Arena 1. Durante el concierto, que duró casi tres horas, la cantante italiana interpretó más de 25 canciones, combinando clásicos de su carrera con temas recientes.

El espectáculo, dirigido por Paolo Carta, destacó por su producción audiovisual y de iluminación, pues la banda acompañó a Pausini, garantizando que su voz se mantuviera clara durante todo el show.

CONOCE MÁS: Laura Pausini versiona a Bad Bunny y más artistas latinos en su nuevo álbum

Sin embargo, tampoco estuvo lejos de la polémica, pues, cuando cantaba su éxito “Ángeles caídos", Pausini interrumpió el concierto para dirigirse a la zona VIP, expresando su molestia por la falta de respuesta del público.

“Señor, necesita ir más allá, la primera fila paga mucho, pero no conocen mis canciones”, dijo la cantante, interrumpiendo su presentación, para luego pedir que enfocaran a las zonas posteriores, pues “allá cantaban todos”.

🇵🇪 | Laura Pausini corta su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no saber sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”. pic.twitter.com/CPakmW4Ahl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Laura Pausini se une a campaña de artistas europeos para proteger su trabajo frente a la IA

Este incidente fue comentado en redes sociales, donde la cantante explicó que su reacción se debió a la diferencia de energía entre las primeras filas y el resto de la audiencia, por lo que pidió disculpas.

“Puede que no me explique bien y si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas... Solo pienso que en un concierto de 3 horas vas principalmente para escuchar pero también para cantar, compartir, emocionarte...”, escribió.

La respuesta de Laura Pausini

Con el cierre de su presentación en Lima, la gira "Yo Canto 2026″ continuará en Colombia, Ecuador y Centroamérica.

VIDEO RECOMENDADO: