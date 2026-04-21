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La intérprete italiana ofreció un espectáculo de casi tres horas en el Arena 1 de la Costa Verde, demostrando su trayectoria internacional | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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Laura Pausini
  • La intérprete italiana ofreció un espectáculo de casi tres horas en el Arena 1 de la Costa Verde, demostrando su trayectoria internacional | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    La intérprete italiana ofreció un espectáculo de casi tres horas en el Arena 1 de la Costa Verde, demostrando su trayectoria internacional | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    La intérprete italiana ofreció un espectáculo de casi tres horas en el Arena 1 de la Costa Verde, demostrando su trayectoria internacional | Foto: Difusión / Raúl Umeres

  • En su concierto en el Arena 1 de Lima, la cantante sostuvo una bandera peruana, siendo ovacionada por el público peruano | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    En su concierto en el Arena 1 de Lima, la cantante sostuvo una bandera peruana, siendo ovacionada por el público peruano | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    En su concierto en el Arena 1 de Lima, la cantante sostuvo una bandera peruana, siendo ovacionada por el público peruano | Foto: Difusión / Raúl Umeres

  • Durante su concierto, la cantante protagonizó un incidente con el público VIP del recinto, al reclamarles que no coreaban sus canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    Durante su concierto, la cantante protagonizó un incidente con el público VIP del recinto, al reclamarles que no coreaban sus canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    Durante su concierto, la cantante protagonizó un incidente con el público VIP del recinto, al reclamarles que no coreaban sus canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres

  • La artista estuvo respaldada por una banda de alta factura técnica, dirigida por su esposo y director musical, Paolo Carta. | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    La artista estuvo respaldada por una banda de alta factura técnica, dirigida por su esposo y director musical, Paolo Carta. | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    La artista estuvo respaldada por una banda de alta factura técnica, dirigida por su esposo y director musical, Paolo Carta. | Foto: Difusión / Raúl Umeres

  • Tras el éxito en Lima, la gira "Yo Canto 2026" continuará en Colombia y Ecuador | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    Tras el éxito en Lima, la gira "Yo Canto 2026" continuará en Colombia y Ecuador | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    Tras el éxito en Lima, la gira "Yo Canto 2026" continuará en Colombia y Ecuador | Foto: Difusión / Raúl Umeres

  • Bajo el marco de su gira mundial "Yo Canto 2026", Pausini desplegó un repertorio que superó las 25 canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres
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    Bajo el marco de su gira mundial "Yo Canto 2026", Pausini desplegó un repertorio que superó las 25 canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres

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    Bajo el marco de su gira mundial "Yo Canto 2026", Pausini desplegó un repertorio que superó las 25 canciones | Foto: Difusión / Raúl Umeres

Por Redacción EC

El pasado 18 de abril, Laura Pausini se presentó en Lima con su gira "Yo Canto 2026″, ante un público que llenó el Arena 1. Durante el concierto, que duró casi tres horas, la cantante italiana interpretó más de 25 canciones, combinando clásicos de su carrera con temas recientes.

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