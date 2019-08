Laura Pergolizzi: la cantante conocida como LP brindará concierto en Lima

La cantante y compositora Laura Pergolizzi, conocida en el mundo artístico como LP, llega al Perú para presentar su quinto y más reciente álbum "Hear to mouth" que cuenta con sencillos como "Girls go wild, When I’m over you" y "Recovery". La cita es el 11 de octubre, y las entradas estarán a la venta a partir del jueves 08 de agosto en todos los módulos de Teleticket.



LP, de ascendencia italiana pero nacida en Estados Unidos, comenzó su carrera escribiendo canciones para otras artistas, entre los que destacan temas como “Love will keep you all night” de Backstreet Boys, “Beautiful People” de Christina Aguilera, “Chers (Drink to that)” de Rihanna, “Red y Pride” de Cher, “Broken Vowde” para The Kooks o “Tear it Down” de Spoon.



En el 2009, LP decide iniciar su carrera como solista. El éxito llegaría con “Lost on You”, tema que da nombre a su cuarto álbum, el más aplaudido de su carrera y el que abrió las puertas a mercados de España y Latinoamérica. El álbum fue tan exitoso que alcanzó más de 500 millones de transmisiones, colocándose como disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia, Francia y más.



Entre sus letras aborda temas complejos como la sexualidad, el consumo de drogas y las relaciones humanas. Heart to Mouth (2018), su quinto y último disco, es hasta el momento, una de sus declaraciones más directas para hablar sin censura y sin filtros.



El debut de Laura Pergolizzi (LP), en Lima, está pactado para este 11 de octubre, en el Centro de Convenciones de Barranco Arena.