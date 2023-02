Con Fifth Harmony logró récords de ventas, miles de millones de reproducciones en streaming y llenos totales en países de tres continentes. Pero ahora como Lauren Jauregui quiere mucho más: descubrir todas las formas posibles de expresarse artísticamente y ser lo más honesta posible consigo misma en el camino.

Una primera muestra de ello llegó en el 2021 con “Prelude”, un disco muy íntimo de 7 canciones que, como el mismo nombre indica, busca ser la presentación de esta etapa de su carrera en la que para poder tener el control total de su proyecto incluso decidió abandonar su disquera y seguir como independiente.

Este mes de marzo, casi 7 años después de la que fue su primera y única visita a Lima junto a Fifth Harmony, Lauren volverá al mismo escenario en la capital peruana para presentar esos primeros temas que ha compuesto como parte de esta nueva etapa en la que dice valora más el proceso de aprendizaje que el llegar rápido a las metas.

- Estás a pocos días de regresar a América Latina, pero esta vez ya como solista. ¿Cómo te sientes a poco de empezar este momento de tu carrera?

Hay orgullo, pero también estoy ansiosa, pero con una ansiedad buena. También estoy bien emocionada de poder estar con el público peruano, que me encanta.

- ¿Cómo te preparas para un tour?

Ahora mismo estoy yendo al gimnasio, en el último mes he estado tomando lecciones vocales dos veces por semana… hay muchas cosas que hacer, muchas decisiones que tomar…

- ¿Cómo va a ser el show? ¿Qué canciones incluirás en tu setlist?

Voy a cantar casi todas las canciones de “Prelude”. Estoy dejando fuera una o dos porque tengo unas canciones nuevas que les voy a tocar de un EP que viene. Si Dios quiere, el EP sale antes de que me vaya para allá o puede también que salga durante el tiempo que estoy allá, pero viene pronto. Y cuando digo pronto, lo es en serio. También voy a cantar los temas que tengo en español como “Piña”, “Nada”, las que ya existen en el mundo las voy a cantar para ustedes. Mejor dicho, con ustedes.

- El disco con el que regresas a Lima,“Prelude”, no solo marcó tu debut en solitario, sino también como artista independiente, dejaste tu disquera en 2021. ¿Te sientes ahora en completo control de tu carrera?

Sí, 100%. También tengo un gran equipo que me ayuda y protege mi visión creativa, que eso es bien importante para mí. Pero sí, al 100%, ¡yo hago lo que me da la gana!

"Cada vez que yo traté de enseñarle a alguien lo que estaba haciendo, me decían que no era buena escritora y eso fue lo que me puso en un lugar de inseguridad".

- ¿Crees que podrías haber hecho un disco como “Prelude” si no fueras una artista independiente?

No lo sé… lo que quise con “Prelude” es que fuera como la fundación. No quise dar todo, sino mostrar un pedacito de lo que viene y de lo que yo puedo hacer. A lo mejor si no me conoces de Fifth Harmony, que escuches las canciones y sepas lo que está pasando en mi mente, cómo yo pienso del amor y cosas así. Siento que es parte necesaria de mi historia como artista (el ser independiente), siento que al final del día los que se involucran en la música solo por hacer negocio, solo les interesa eso: el negocio. A mí también me interesa el negocio, porque como todo el mundo tengo una renta que pagar, pero para mí el arte es más, es una expresión de alma, una expresión de mi paso como ser humano en esta vida y yo siempre voy a proteger eso. Lo hago desde cuando se acabó el grupo hasta ahora. Aunque he tenido que aprender mucho a abrirme, a dejar que me ayude la gente que sabe más que yo, he tenido que crecer mucho como mujer de negocios, pero para mí vale la pena que me tome más tiempo, vale la pena aprender y que no me salga todo perfectamente la primera vez. Los aprendizajes son la parte de la vida que nos hacen crecer y a mí me hacen poder crear arte.

- ¿Es difícil llegar a ese momento en el que te sientes en confianza con tus decisiones?

Fue difícil al principio, pero ya estoy bien cómoda en mi proceso.

- Me llamó la atención en “Colors”, el single de este disco, que cierres recitando. Sé que tienes interés por la poesía, ¿qué tanto escribes pensando en poesía y qué tanto en canciones?

Antes de escribir canciones, yo escribía poesía. Así empecé. Para mí las canciones son poemas: letras y rimas que te dicen una historia en tres minuticos.

- Cuando escucho el disco, me cuesta mucho creer lo que constate en una entrevista pasada que, cuando terminó el grupo, no te sentías en capacidad de escribir, ¿Eras muy insegura respecto a tu talento?

Insegura sí, pero más que nada no había una persona que me dijera que lo podía hacer. Cada vez que yo traté de enseñarle a alguien lo que estaba haciendo, me decían que no era buena escritora y eso fue lo que me puso en un lugar de inseguridad, pero yo no paré de escribir, eso no me detuvo. Desde que era niña empecé a escribir y a expresarse con palabras, y eso nadie me lo podía quitar, pero sí, había una inseguridad, sentía que no podía hacerlo con el calibre que yo necesitaba como artista, como si no pudiera competir con los escritores del momento o escribir un hit.

- Parte de lo que te distingue como artista son también los mensajes que abordas en tus canciones y en tus plataformas: tocas temas como la aceptación, por ejemplo, el amarse a uno mismo. ¿Qué tan importante para ti es poder compartir esos mensajes con la comunidad que te sigue?

Es lo más importante para mí, usar mi plataforma, mi voz y mi talento para influir. Al final del día yo hago arte para mí, para expresarme y poder sacar toda esta vaina que está dentro de mí en mi experiencia como ser humano, pero lo expreso y lo comparto porque yo quiero que otra gente vea lo poderosa que es, que vean que son agentes de sus vidas y que pueden hacer lo que les dé la fucking gana, que pueden ser exactamente quiénes son, que sepan que no tienen que cambiar para estar en esta sociedad que está tan enferma, esta sociedad que ya no nos suena, donde todo el mundo está triste, miedoso y nadie está viviendo. Para vivir es importante estar conectado contigo mismo y con tu poder y si no estás consciente de que tú tienes poder de tu propia vida, vas a seguir siendo parte de lo que ya es y no podrás crear ese mundo nuevo en el que todos queremos vivir. Yo no siento que soy Jesús ni salvadora del mundo ni nada de eso, pero siento que las artistas que entienden eso de ser, de estar, es importante que le recuerden a la gente que son poderosos, así como te ven a ti.

- Hace poco lanzaste “Always Love”, que es un tema diferente de ruptura, porque las canciones de ruptura siempre son de “te odio, ya no te quiero ver” y esta es lo contrario: una celebración.

También tengo canciones que hablan de estar bien enojada y de que la otra persona me hirió, pero siento que cuando escribí “Always Love” estaba en ese lugar mental de sentir mucho por esta persona con la que estuve, pero ya sé que no podemos estar juntos. Ese sentimiento lo ha tenido mucha gente, pero no hay muchas canciones que hablen del tema y eso es algo que sí existe aunque no se ve muy reflejado en la cultura popular.