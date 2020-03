Lauv habla de su nuevo disco, la depresión, internet y BTS | ENTREVISTA

Cuando el mundo empezaba a digitalirzarse por completo y los artistas comenzaban a ver en internet a un aliado, Ari Staprans Leff decidió poner algunas canciones en MySpace. Su seudónimo en esos años era “Salto mortal de domingo”, pero en homenaje a su origen letón, pasaría luego a firmar con Lauv. Aunque estaría muchos años trabajando detrás de los escenarios, produciendo y componiendo, en 2015 decidió defender su proyecto con nombre propio. Luego de varios sencillos exitosos, este mes, puso a la venta su primer álbum de estudio. A propósito del lanzamiento, conversamos con él:

Para este disco creaste el concepto de “la banda de un solo hombre”. ¿Cómo nació esta idea?

Quería encontrar una forma en la que pudiera expresar la complejidad de la personalidad de un ser humano. Creo que hay mucha presión, en buena parte a causa de las redes sociales, de mostrarte de una manera, como tener una marca personal, digamos, y ser de cierta forma siempre. Pero, cuando vas creciendo, te das cuenta de que no es así. Estamos hechos como por varios satélites y pasas por cada uno de ellos. Así que pensé en estos personajes, que son muy diferentes el uno de otro, pero a la vez son parte de uno mismo. Y así nació el concepto de ‘The One Man Boyband’, que permitió luego hacer cosas muy divertidas, como los videos que están en mi canal de YouTube.

Tus letras son muy personales, pero no es difícil sentirse cercano a los temas que abordas. En este disco, en particular, me llamó la atención la letra de “Drugs and the Internet” (“Drogas y el internet”). Dices: “vendí mi alma y todo lo que obtuve fueron ‘likes’ de desconocidos, amor en Internet”. ¿Qué hay detrás de esa idea?, ¿alguna vez las redes sociales han herido tus sentimientos?

Primero que nada, aprecio tus palabras sobre esa canción. De hecho, fue la primera que escribí para este disco y es una de mis favoritas. Sobre lo otro, pues no quiero juzgar a nadie, pero, personalmente, no me sentiría herido por algo que pase en redes sociales. Es decir, ni siquiera es algo real. Siento que todo es para obtener atención. La gente hace todo tipo de mierdas locas para obtener atención. A veces eso me mata el alma un poco. Me digo: qué estoy haciendo, enfocándome en personas que ni conozco, así que me concentro en mi música. Pero las redes pueden ser adictivas. Puedes estar en los ojos de millones de personas en 5 segundos y eso es muy loco.

¿Crees que la época de MySpace era mejor?

No diría que mejor, solo era diferente. Me encantaban esos años, porque en esa época empezaba a ser artista. Pero creo que, a la vez, estamos en otra especie de MySpace porque cualquier persona que quiere hacer música, lo puede hacer y darla a conocer por su propia cuenta, crear seguidores, sin necesidad de publicidad y esa basura, y creo que eso es hermoso.

Lauv debutó en la música en 2015 con el EP "Lost in the Light". (Foto: Difusión)

Una de las canciones que más expectativa generó cuando anunciaste su lanzamiento fue “Who”, una nueva colaboración tuya con BTS, un grupo que de hecho es muy popular aquí en el Perú. ¿Qué nos puedes decir de tu relación con ellos? ¿Por qué empezaron a trabajar juntos?

A los chicos de BTS los conocí en Londres, y me propusieron hacer el remix de "Make it Right". Lo hicimos. Pero no esperaba que pudiéramos volver a trabajar tan pronto otra vez. Les mandé el demo de “Who” y les encantó. Grabaron su parte, yo la mía. Y fue asombroso. Me apena que no hayamos podido entrar juntos al estudio, pero estoy seguro que en algún momento eso pasará. Pero, bueno, ya sabes, ellos son muy talentosos y realmente trabajan duro. Se me hace realmente obvio por qué son la banda más grande del mundo en estos momentos. Son fantásticos.

En el disco también hay una canción que se llama Julia. ¿Es sobre Julia Michaels o asumo mal?

Creo que la canción dice mucho por sí misma. No quiero hablar más al respecto porque creo que lo importante es lo que pueda transmitir, esa es la belleza de una canción.

Un aspecto muy interesante de tu carrera es el trabajo que realizas para apoyar a las personas con depresión. De hecho, tienes una fundación, The Blue Boy, que nació con ese propósito. Sé que tú has batallado también con esta condición. ¿Qué podrías contar de tu lucha que pueda ayudar a otros?

En lo personal, a mí me tocó muy fuerte a inicios del 2018. Y siento que me demoré en darme cuenta de lo que me pasaba. Me sentía triste, pero me decía: hay quienes la pasan peor que yo. Y no hacía nada al respecto. Pero me di cuenta que así no son las cosas, que no está bien pensar que lo que le pasa a uno no es importante. Que alguien pueda tener más problemas que tú no es razón para que no cuides de ti y tus sentimientos. Y un día empecé a hablar al respecto con mis amigos, mi familia, y eso realmente me ayudó. Admití que lo que tenía no era solo tristeza, tenía depresión. Me di cuenta que la mejor manera de luchar contra ella era reconociéndola. Empecé a ir al psiquiatra, me abrí a la medicación adecuada y, en un momento, llegué a un lugar de mayor estabilidad. Me puse hábitos diarios: practicar la meditación y la gratitud. Empecé a cuidarme y a aprender a dejar de escuchar esas voces negativas que hay en uno. Pero el primer paso para mejorar es empezar a hablar de ello.

Lauv tuvo una relación con la cantante Julia Michaels, con quien grabó el tema "There's no way". (Foto: Difusión)

Lauv también ha escrito canciones para otros artistas, como Charli XCX y Demi Lovato.. (Foto: Difusión)

Y lo haces también a través de tu música.

Sí, me ayudó mucho. Es que la música es como una puerta de escape para hablar de cosas que a veces están en mi subconsciente, cosas de las que no me doy cuenta por completo hasta que salen en una canción y me percato de: ‘oh, sí, eso es lo que realmente siento’. Me ha ayudado mucho a sanar.

MÁS INFORMACIÓN

Lauv tenía planeado visitar América Latina por primera vez este mes. Su show en el Perú iba a ser el 25 de marzo, pero debido a las medidas sanitarias para la prevención de la expansión del COVID-19 la gira en la región se canceló. Recientemente, el artista anunció que retomará actividades en septiembre en Australia y Nueva Zelanda.