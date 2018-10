Lele Pons se prepara para lanzar otro sencillo este año

La estrella de las redes sociales Lele Pons espera lanzar en noviembre un nuevo sencillo tras el éxito alcanzado con "Celoso", un tema en español estrenado a mediados de agosto que se encamina a las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Con más de 28 millones de seguidores en Instagram, Eleonora "Lele" Pons Maronese quiere ahora cantar en inglés y entre sus ritmos favoritos están el hip hop y reggaetón, con los que busca divertir y poner a bailar a la audiencia con ritmos latinos.

"Quiero hacer más música, música en inglés, vienen cosas nuevas", dijo en una entrevista telefónica con Reuters desde Los Ángeles, en la que expresó estar emocionada y sorprendida por estar entre los 10 primeros lugares del Top Ten en España. "Un mercado nuevo para mí", expresó.

"Celoso" siguió al primer estreno musical de Lele, "Dicen", un dueto junto a Matt Hunter lanzado a principios del verano que en sólo tres meses sobrepasó las 100 millones de vistas en YouTube, ocupó la posición Top-3 en las listas de música Latina en Spotify y fue destacado por Rolling Stone como ejemplo de una estrella digital.

De momento, la también cantante y bailarina que tiene más de 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube, espera sacar dos sencillos más, el primero tan pronto como el mes que viene, para luego hacer un álbum.

La estrella nacida en Venezuela -que alguna vez quiso dedicarse a la ópera- espera algún día poder cantar con su tío, el famoso cantante y bailarín puertorriqueño Chayanne. "Espero en el futuro, vamos a ver, pero la familia prefiero que se quede como familia".

La nueva conductora del programa de talentos "La Voz... México" dijo sentirse muy contenta con esa misión, pese a que ha sido criticada en redes por quienes han cuestionado su experiencia para ese rol, ocupado en las cinco temporadas previas por la actriz y modelo mexicana Jacqueline Bracamontes.

"Sí, sí, me encanta", dijo sobre la conducción del reality show dominical. Agregó que ella ha visto buenos comentarios en redes sociales sobre su nuevo papel y expresó que cuando recibe críticas suele hablar con su equipo para mejorar.

A sus 22 años, tiene en mente su idea de protagonizar algún día una novela romántica. "Me encantaría estar en una novela algún día (...), de pasión (...), me gustan más las novelas de amor", dijo, y si tuviera que elegir con quién hacerla, no dudó en mencionar a su coterránea Gaby Espino, una actriz, modelo y presentadora a quien sigue su carrera desde que era una niña.

Con una agenda apretada, Lele Pons confiesa que extraña la privacidad que precedió su fama, que arrancó de la mano de la plataforma Vine, donde alcanzó millones de seguidores antes de saltar a otras y convertirse en el 2016 en una de las 30 personalidades latinas más influyentes en las plataformas digitales según la revista TIME.

"Me gustaría dedicarle más tiempo a mi familia allá en Miami", dijo Lele, quien se siente "un poquitico" esclava de las redes sociales, pero que al mismo tiempo se confiesa fascinada con su trabajo, aunque en ocasiones le ha costado algunos pequeños accidentes al hacer sus videos.