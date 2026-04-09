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Su estilo fusiona la sofisticación visual del K-Pop coreano con la profundidad espiritual y los instrumentos de los ritmos andinos | Foto: Difusión
Su estilo fusiona la sofisticación visual del K-Pop coreano con la profundidad espiritual y los instrumentos de los ritmos andinos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El artista peruano Lenin Tamayo, creador del “quechua pop”, se presentará este 20 de junio en el Milano Latin Festival de Italia, donde mostrará su propuesta musical que fusiona elementos andinos con el pop.

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