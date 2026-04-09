El artista peruano Lenin Tamayo, creador del “quechua pop”, se presentará este 20 de junio en el Milano Latin Festival de Italia, donde mostrará su propuesta musical que fusiona elementos andinos con el pop.

Así, el peruano compartirá escenario con artistas como Camilo, Nicky Jam, Danny Ocean y la orquesta de cumbia Grupo 5. Esta será la primera vez que su proyecto llega a esta región de Europa.

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La propuesta de Lenin fusiona los ritmos tradicionales andinos con sonidos más modernos, y usa el quechua como idioma principal en sus canciones.

“La cultura quechua tiene mucho que ofrecer. Tal vez no me alcance la vida para que pueda mostrarlo todo, pero es cierto que, como artista, la música que ofrezco irá creciendo y evolucionando”, afirmó en una entrevista pasada con El Comercio sobre su propuesta.

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