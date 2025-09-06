El viernes 26 de septiembre, Lenin Tamayo, exponente del Q-Pop y su madre, la cantante Yolanda Pinares, realizarán un concierto en el histórico Teatro Fénix de Arequipa, uniéndolos en un espectáculo de música y orgullo peruano.
Tamayo, de 25 años, es el creador del Q-Pop, un género que mezcla el idioma quechua con elementos de la música pop y la cultura urbana. Su propuesta busca conectar a las nuevas generaciones con sus raíces culturales.
Por su parte, Yolanda Pinares del Perú, es intérprete de música andina contemporánea, conocida por modernizar los sonidos tradicionales andinos en sus presentaciones y composiciones
El evento musical busca ser un punto de encuentro entre dos estilos musicales que representan a distintas generaciones de artistas peruanos.
Datos del concierto:
- Fecha: Viernes 26 de septiembre
- Lugar: Teatro Fénix – Arequipa
- Hora: 7:00 p. m.
- Entradas a la venta en el Centro Comercial Panorámico y en Joinnus
