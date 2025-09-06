La historia de Yolanda Pinares y Lenin Tamayo es un ejemplo de cómo el arte puede traspasar generaciones, renovarse y mantenerse vigente | Foto: Difusión
La historia de Yolanda Pinares y Lenin Tamayo es un ejemplo de cómo el arte puede traspasar generaciones, renovarse y mantenerse vigente | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

El viernes 26 de septiembre, , exponente del Q-Pop y su madre, la cantante , realizarán un concierto en el histórico Teatro Fénix de Arequipa, uniéndolos en un espectáculo de música y orgullo peruano.

Tamayo, de 25 años, es el creador del Q-Pop, un género que mezcla el idioma quechua con elementos de la música pop y la cultura urbana. Su propuesta busca conectar a las nuevas generaciones con sus raíces culturales.

Afiche del concierto de Lenin Tamayo y Yolanda Pinares | Foto: Difusión
Afiche del concierto de Lenin Tamayo y Yolanda Pinares | Foto: Difusión
CONOCE MÁS: Lenin Tamayo y cómo llamó la atención de la empresa detrás del fenómeno BTS con su movimiento Q’pop

Por su parte, Yolanda Pinares del Perú, es intérprete de música andina contemporánea, conocida por modernizar los sonidos tradicionales andinos en sus presentaciones y composiciones

El evento musical busca ser un punto de encuentro entre dos estilos musicales que representan a distintas generaciones de artistas peruanos.

MÁS INFORMACIÓN: Lenin Tamayo finaliza etapa como artista independiente con recital en el Circuito Mágico del Agua

Datos del concierto:

  • Fecha: Viernes 26 de septiembre
  • Lugar: Teatro Fénix – Arequipa
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Entradas a la venta en el Centro Comercial Panorámico y en

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC