El viernes 26 de septiembre, Lenin Tamayo, exponente del Q-Pop y su madre, la cantante Yolanda Pinares, realizarán un concierto en el histórico Teatro Fénix de Arequipa, uniéndolos en un espectáculo de música y orgullo peruano.

Tamayo, de 25 años, es el creador del Q-Pop, un género que mezcla el idioma quechua con elementos de la música pop y la cultura urbana. Su propuesta busca conectar a las nuevas generaciones con sus raíces culturales.

Afiche del concierto de Lenin Tamayo y Yolanda Pinares | Foto: Difusión

Por su parte, Yolanda Pinares del Perú, es intérprete de música andina contemporánea, conocida por modernizar los sonidos tradicionales andinos en sus presentaciones y composiciones

El evento musical busca ser un punto de encuentro entre dos estilos musicales que representan a distintas generaciones de artistas peruanos.

Datos del concierto:

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Lugar: Teatro Fénix – Arequipa

Hora: 7:00 p. m.

Entradas a la venta en el Centro Comercial Panorámico y en Joinnus