Lenny Kravitz tocará por primera vez en Lima: estos son los precios de las entradas

Lenny Kravitz, uno de los íconos del rock, la moda y el cine estadounidense; y dueño de innumerables hits y números 1, llegará por primera vez al Perú en el marco de la gira promocional de "Raise Vibration", su más reciente álbum.



El creador de éxitos como "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "Again", "I Belong to You", entre otros, publicó en septiembre de este año el que es su décimo primer disco de estudio.

Este material, como muchos de sus predecesores, ha sido realizado íntegramente por el artista en su calidad de multiinstrumentista. "Low", el primer corte promocional, cuenta con pistas vocales del desaparecido Michael Jackson.

Lenny Kravitz - Low

El concierto de Lenny Kravitz en Lima será el 27 de marzo del próximo año, en el Jockey Club del Perú.

Las entradas se venderán desde el lunes 19 de noviembre en Teleticket de Wong y Metro, y solo tendrán una promoción de lanzamiento hasta el miércoles 21 del mismo mes a los siguientes precios:

Campo A: S/. 329.

Campo B: S/. 169.

Tribuna: S/. 69.