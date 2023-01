Como si fuera un participante involuntario de la polémica generada por Leslie Shaw y su frase “el rock pasó de moda”, Lenny Kravitz dirá en esta entrevista: “El rock no está muerto”. La conversación por teléfono duró cerca de 12 minutos, y el artista pidió que no se le pregunte nada sobre Donald Trump, la farándula hollywoodense y temas sin vínculos con su carrera, salvo que el intérprete de “Again”, durante la charla, se anime a hablar sobre asuntos extramusicales. La estrella de 54 años se presentará mañana en el Jockey Club.

—El concierto en Lima será tu primer espectáculo en nuestro país. Estoy bastante emocionado. No puedo esperar más y lo digo en serio […]. No quiero vender nada, yo estoy yendo para vivir la experiencia de tu país por primera vez. Voy para celebrar la vida, el amor y la música. Voy para compartir, conocer a la gente, sentir la cultura en la mayor medida posible. Estaré allí abierto a cualquier cosa y que pase lo que tenga que pasar.

—Has comentado que "en tu camino te topaste con muchos artistas increíbles que te brindaron la educación que necesitabas". ¿Hubo un artista en específico que cambió tu perspectiva? Crecí escuchando tanta música que es difícil para mí mencionar a una sola persona. Sí puedo decir que no se trata de un ser individual, es un grupo de personas que me influenciaron y enseñaron tanto. En cualquier género: jazz, reggae, soul, rock, country, blues y hasta música clásica. Así es que me cuesta mucho escoger a un solo artista. Realmente amo la música y eso es todo.

—En tu nuevo álbum "Raise Vibration" (2018) hay un tema titulado "Who Really Are the Monsters?". ¿Quién es el verdadero monstruo? Hablo sobre nuestros gobiernos y también sobre nosotros. Se trata de una pregunta, tenemos que mirarnos al espejo y analizar con qué estamos contribuyendo, qué estamos destruyendo, qué es lo que realmente estamos haciendo. Es un cuestionamiento de quiénes son los verdaderos monstruos. Quizás ha llegado el momento de mirarnos al espejo y saber si hay alguien que realmente está haciendo algo por el mundo.

—Tu primer álbum, "Let Love Rule", celebra su aniversario número 30 este año. Tus fans siempre dicen que tu energía en el escenario es la misma que cuando empezaste la carrera. No pienso mucho en el tema de la edad y los números. Sigo representando lo mismo. Estoy agradecido con que Dios me haya bendecido con tanta energía y salud. Amo poder dar todo lo que tengo.

—Con el éxito y la fama, aparecen los obstáculos y vicios. ¿Es posible mantenerse enfocado con tanta bulla o comentarios negativos? La vida es así. Todos tenemos una especie de camino. La gente siempre tendrá mucho para decir, pero lo importante es ser tú mismo y nadie más. Vivir tu camino y tu vida.

—Músicos como Joe Perry y Gene Simmons han dicho que "el rock está muerto". ¿Qué sientes sobre esta afirmación? ¿Hay esperanzas? El rock no está muerto. Simplemente, no es el género más popular del momento. No es el que más suena de toda la música que tenemos en la radio hoy en día. Las cosas cambian, pero no está muerto. Es una forma de arte que es bastante poderosa, a pesar de lo que esté pasando actualmente. Lo que la gente puede llegar a sentir con la energía de este género es bastante poderoso.

—¿Algún otro género musical por el que nunca hayas pasado y por el que sientes curiosidad? No, yo hago lo que salga o lo que me nace. No me preocupo de seguir tendencias o lo que es popular. Hago lo que siento. He probado muchísimos géneros y estilos, así que me siento bastante feliz.

—La moda ha sido crucial en tu carrera. ¿Te sientes un ícono de la moda? Creo que no soy diferente a los demás. La gente tiende a vestirse como mejor se siente y con la idea de expresar su personalidad, su vibra. Amo la moda, el arte. Se ha convertido en algo bastante natural para mí. Todos buscamos representar nuestra esencia de alguna manera.

—La familia también es importante para ti. Siempre la mencionas. Absolutamente. Amo a mi familia y amo representar de dónde vengo. Mi madre, mi padre, mis abuelos y todos los que me criaron son lo más importante. Me siento bastante orgulloso de mis raíces y de dónde vengo.

—¿Crees que en algún momento se te dejará de considerar un 'sex symbol'? ¿Te sientes cómodo con este título? No lo pienso mucho. Nunca lo haré. Solo me enfoco en pensar en la música y el arte. No pienso en eso para nada. Si bien me siento halagado de que la gente me considere así y que les guste lo que ven, no es un tema en el que piense o me enfoque.