Lenny Kravitz: "El rock no está muerto, a pesar de lo que esté pasando hoy en día"

Lenny Kravitz, el responsable de algunos de los riffs de guitarra más populares de los últimos 30 años, llegará a Lima la próxima semana para el que será su debut en un escenario peruano.

Aunque son los ritmos urbanos los que imperan actualmente en las radios y plataformas digitales -tanto en el mundo hispano como el anglosajón-, el multiinstrumentista considera que el rock está muy vigente hoy en día como expresión artística.

En una entrevista con El Comercio, que podrás leer de manera íntegra el martes 26 de marzo en nuestra edición impresa, Lenny Kravitz dijo que la conexión que permite este género con las audiencias está todavía viva.

"El rock no está muerto. Simplemente no es el género más popular del momento. No es el que más suena de toda la música que tenemos en la radio hoy en día. Las cosas cambian, pero no está muerto. Es una forma de arte que es bastante ponderosa, a pesar de lo que esté pasando hoy en día. Lo que la gente puede llegar a sentir con la energía de este género es bastante poderoso", declaró.

Lenny Kravitz llegará al Perú con el disco "Raise Vibration" en el que despliega su pasión por este género musical, algo que dice le nace de manera natural.

"No pienso mucho antes de hacerlo [sus discos]. Hago lo que funciona para mí o viene a mi mente. Este álbum llegó a mí a través de los sueños. Yo soñé este álbum. Lo que salió [a la venta] es justo lo que necesitaba salir. Como dije, no lo prepare ni pensé mucho. Es lo que es. Representa lo que exactamente soy en este momento", afirmó.

GANA ENTRADAS PARA EL CONCIERTO

El concierto de Lenny Kravitz en Lima se llevará a cabo el 27 de marzo en el Jockey Club del Perú. Las entradas ya se agotaron, pero El Comercio sortea dos entradas dobles a la primera zona.

¿Cómo participar? Ingresa a este enlace y regístrate para el sorteo. Los resultados se darán a conocer este lunes.