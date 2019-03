Lenny Kravitz en Lima: revive en imágenes el show del rockero estadounidense

Una noche de hits. Lenny Kravitz se presentó la noche de este miércoles en el Jockey Club del Perú y ofreció un show de casi dos horas en las que el público pudo disfrutar de las canciones que lo convirtieron en un ícono del rock.

"Fly Away", uno de los temas más populares de su carrera, fue el elegido para empezar la velada. El riff de guitarra encendió de inmediato a las más de 12 mil personas que se reunieron en el recinto que la noche previa había sido testigo del concierto de los Arctic Monkeys.

"Dig In", "Bring It On" y American Woman" fueron los siguientes temas que se escucharon a toda potencia gracias a una banda integrada por Gail Ann Dorsey, Craig Ross, George Laks, Franklin Vanderbilt Jr., Harold Todd, Ludovic Louis y Michael Sherman.

El músico agradeció la conexión con el público y se mostró entusiasmada de poder tocar por primera vez, en 30 años de carrera, en el Perú.

La velada incluyó también temas de "Raise Vibration", su más reciente disco ("It's Enough", "Low" y "Believe", entre ellas) y culminó con las clásicas "Again", "Let Love Rule" y "Are You Gonna Go My way". Sin duda, el público se fue agradecido.