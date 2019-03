Lenny Kravitz en Lima: 5 cosas que debes saber antes de su show contadas por él mismo

La primera vez que acudió a un concierto fue para ver a Duke Ellington, pero sería un show de los Jackson 5 el que le cambiaría la vida para siempre. A los 5 años, Leonard Albert Kravitz empezó a mostrar un interés inusual por la música y su madre, la famosa actriz Roxy Roker, lo animaría a desarrollar todas sus habilidades en un coro de niños. Su primera vez sobre un escenario fue interpretando ópera. Desde "La flauta mágica" hasta "Mefistófeles". Fue con la música clásica que aprendió el concepto de armonía y a leer música, pero en la adolescencia volvería a conectarse con el impulso musical: a tocar de oído. Así nació Romeo Blue, el nombre artístico con el que inició su carrera musical.



Hoy, con más de 40 millones de discos en 30 años de trayectoria, Lenny Kravitz se presentará por primera vez en el Perú. En esta nota él mismo nos da algunas claves de lo que será su debut en escenarios nacionales:

1. DE PASEO POR LIMA

Lenny Kravitz llegó a Lima el domingo en un avión privado y tuvo dos días libres para conocer la ciudad. La noche del martes estuvo en el restaurante Astrid & Gastón, pero ya antes de ello le había dado su visto bueno a la ciudad.

"He estado dando vueltas con unos amigos, he estado conectando con la vibra, definitivamente he sentido buena vibra. Tengo otro día libre hoy (martes), así que estoy viendo qué puedo hacer, pero me encanta cómo se siente aquí, he conocido gente muy interesante, es una ciudad muy bonita", nos contó vía telefónica al llegar al hotel barranquino en el que se hospeda.

2. PURO HIT

​El tramo sudamericano del tour "Raise Vibration" comenzó el sábado en Bogotá y se caracterizó por incluir todos los hits del artista. "Fly Away", "American Woman", "It Ain't Over 'Til It's Over", "Can't Get You Off My Mind", "I Belong to You", "Again", "Are You Gonna Go My Way" y todas esas canciones que lo convirtieron en un ídolo del rock son parte del repertorio.

Lenny Kravitz toca "Again" en Bogotá. (Fuente: YouTube)

¿Sigue siendo divertido para el músico tocar sus clásicos? "Absolutamente. No tengo problema tocando los hits. Me encanta lo nuevo también, pero me divierto con los clásicos", dijo Kravitz, quien afirma estar agradecido por la música que le ha dado reconocimiento a nivel internacional.

3. FIEL A SU ESTILO

Durante el show también se podrá escuchar una pequeña selección de los temas del "Raise Vibration", un disco que Lenny Kravitz lanzó tras decidir sumergirse en un voluntario silencio de cuatro años para poder volver a encontrar su estilo musical.

"Yo soy capaz de tocar muchos estilos de música, puedo irme por muchos caminos, así que llega un momento en el que te puede pasar que no sabes qué dirección quieres tomar, a dónde te gustaría ir, porque me gustaría ir a tantos lugares, pero hay un tiempo y espacio para cada cosa, así que busqué el silencio y la música vino a mí, que es como debería ser", dijo el artista, quien escuchó en sueños la melodía completa del álbum. "Siempre estoy soñando con música, pero esta vez fue increíble porque soñé el disco entero", recordó.

Lenny Kravitz - Low, del disco "Raise Vibration". (Fuente: YouTube)

Es precisamente por ello que Kravitz no se deja llevar por las tendencias musicales al momento de componer: son las canciones las que le marcan el camino.

"Las tendencias son tendencias. Las canciones me dicen qué hacer. Si la canción me manda algo, lo hago, pero no me guío porque algo sea popular. Siempre aparecerán nuevas tendencias. He estado aquí 30 años y han pasado muchas tendencias, pero yo siempre me he mantenido fiel a mi estilo", afirmó.

4. UN TIPO POSITIVO

En "Raise Vibration", Lenny Kravitz aborda temas como la discriminación, la violencia en los Estados Unidos y la necesidad de amar y mantenerse positivo. El compositor explica que fue criado de esa manera: para mantener la esperanza en momentos críticos.

"Es la forma en la que fui criado, es el espíritu en mí, siempre trato de ser lo más positivo que puedo, ser negativo no va a ayudar, y creo en el poder del amor, de la unidad, de los seres humanos, aún cuando no estamos usando las dinámicas que deberíamos, sé que tenemos esa habilidad. Hay muchas cosas contra las que peleamos: gobiernos, corporaciones, lo que sea, pero hay mucha gente allí que quiere vivir en un mundo en el que podamos trabajar juntos, y respetarnos en las diferencias y eso es por lo que yo lucho", asegura.

5. UNA SÚPER BANDA EN VIVO

Aunque es conocido por tocar todos los instrumentos en sus discos, Lenny Kravitz convoca a músicos de peso para sus shows en vivo. Para muestra un botón. Esta noche se presentará en el Jockey Club del Perú con Gail Ann Dorsey (célebre por su colaboración con David Bowie) en el bajo, Craig Ross en la guitarra y Franklin Vanderbilt Jr. en la batería.

Craig Ross con Lenny Kravitz. (Fuente: YouTube)

¿Qué se necesita para tocar con Lenny Kravitz? "Gente que sea muy ecléctica, que puedan tocar diferentes estilos porque hay muchos estilos en mi música, pero sobre todo, gente buena, gente hermosa con la que quiera estar. Y he sido muy afortunado en ese aspecto", sentenció.