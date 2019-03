Lenny Kravitz ya está en Perú para su concierto

Horas después de su presentación en Bogotá, Colombia, el músico estadounidense Lenny Kravitz tocó suelo peruano para su presentación este miércoles en la capital, Lima.

Lenny Kravitz llegó a Lima en un vuelo privado, tras lo cual se trasladó a su hotel. El concierto será este miércoles 27 por la tarde en el Jockey Club.

Lenny Kravitz en Lima. Foto: Difusión. difusion

Durante su presentación en Colombia como parte del "Rise Vibration Tour 2019", Lenny Kravitz tocó 17 temas, la mayoría hits y éxitos de sus 30 años de carrera discográfica. En su primer show en la región desfilaron canciones como "Fly Away", "American Woman", "It Ain't Over 'Til It's Over", "Can't Get You Off My Mind", "Always on the Run", "Again" y la súper conocida "Are You Gonna Go My Way".

"Lenny Kravitz es un músico muliinstrumentista cuyo estilo se mueve entre el blues, rock, soul, funk, reggae, folk y la balada. Es por ello que muchos de sus éxitos son temas bastante rockeros, otros con base electrónica o himnos románticos con arreglos de cuerda. Quizás eso se deba a que desde el inicio de su carrera sus influencias fueron artistas como Prince y Stevie Wonder", indica la comunicación oficial.

"El cantante ha bebido del sonido clásico de Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, entre muchos otros. Fórmula que le ha permitido vender más de 40 millones de discos en 30 años de trayectoria artística, donde se ha dado el tiempo de cimentar su carrera como músico, aparecer en varias películas y ser considerado como un referente de la moda."

Aún hay localidades disponibles para el concierto de Lenny Kravitz en Lima:

Campo A: S/. 369

Campo B: S/. 189

Tribuna: S/. 89