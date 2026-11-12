El papa León XIV, que recorre Uruguay, Argentina y Perú en su primera gira por Sudamérica, con tres canciones oficiales que acompañan cada etapa del viaje. (JUAN MABROMATA / AFP)
El papa León XIV, que recorre Uruguay, Argentina y Perú en su primera gira por Sudamérica, con tres canciones oficiales que acompañan cada etapa del viaje. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por

La primera gira del papa León XIV por Sudamérica lo lleva a Uruguay, Argentina y Perú en el mismo viaje apostólico, que comenzó el 6 de noviembre. Cada Iglesia local preparó su propia banda sonora para recibirlo, con letras que hablan de esperanza, fraternidad y camino compartido.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?