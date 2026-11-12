La primera gira del papa León XIV por Sudamérica lo lleva a Uruguay, Argentina y Perú en el mismo viaje apostólico, que comenzó el 6 de noviembre. Cada Iglesia local preparó su propia banda sonora para recibirlo, con letras que hablan de esperanza, fraternidad y camino compartido.

Las tres canciones tienen algo en común: ninguna salió de un encargo cerrado. Dos nacieron de concursos nacionales y la tercera reunió a figuras del folclore peruano. Además, el pontífice ya tuvo ocasión de escuchar al menos una de ellas y felicitar a sus autores.

Los coros y artistas locales son protagonistas de la visita papal: desde el folclore uruguayo hasta la saya andina peruana, la música marca el ritmo de cada recibimiento. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

Uruguay - “Una gran alegría”

El tema fue el primero en darse a conocer. Se adelantó el 24 de septiembre en una conferencia de prensa, con las voces de Diego Melano y Josefina Damiani. Su título y su estribillo incluyen el lema escogido para la visita, y la letra alude a elementos de la identidad uruguaya.

La presentación oficial llegó el 2 de octubre, con una interpretación coral a cargo, sobre todo, de artistas del folclore nacional: Lucas Sugo, Catherine Vergnes, “Pepe” Crespo, Agustina Mas y Marcos Agüero, ganador de la tercera temporada de “La Voz Uruguay”, junto a Melano y Damiani. En las fuentes consultadas no aparece identificado el compositor del tema.

Argentina - “Argentina con el Papa León”

La Conferencia Episcopal Argentina lanzó un concurso nacional el 7 de agosto. La convocatoria cerró el 10 de septiembre y la canción ganadora se anunció el 24 de ese mes. Sus autores son los hermanos Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini, un dúo de la provincia de Córdoba. Gabriel es además la voz principal de la versión oficial.

La letra habla de caminar juntos hacia adelante con el papa León y con Jesús en el horizonte, y recoge ideas de esperanza, paz y fraternidad. El jurado explicó que buscaba una canción en la que todos los argentinos pudieran sentirse expresados y que la cantaran con gozo. Como se recibieron muchas obras, propuso también abrir espacios pastorales para que las demás canciones no queden en el olvido. El tema acompañó la preparación espiritual de la visita, que tuvo lugar del 8 al 11 de noviembre.

Perú - “León, hermano del camino”

Es la canción más trabajada de las tres en cuanto a proceso. Surgió del concurso nacional “León de la Esperanza”, organizado por el Arzobispado de Lima, la Conferencia Episcopal Peruana, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Se presentaron 394 composiciones y diez llegaron a la final.

La ganadora es del compositor peruano Jaime Montoya, interpretada por el coro religioso Aguchita. Está escrita en ritmo de saya andina, con quena, zampoña, charango y bombo. Montoya la define como un llamado a ser misioneros activos de la paz. La letra presenta al papa como un hermano del camino y un sembrador de claridad, con el camino como símbolo de encuentro y fraternidad.

Como parte del premio, el tema se grabó en los estudios de Apdayc y el IRTP produjo el videoclip oficial. León XIV escuchó la canción antes del viaje y, en una carta al cardenal Carlos Castillo, felicitó a los ganadores y escribió que le pareció muy bonita. Los ganadores tendrán además la oportunidad de interpretarla ante el Santo Padre.