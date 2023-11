Después de experimentar en cumbia con los uruguayos de Marama, Leslie Shaw se unió a los peruanos de Hermanos Yaipén para grabar “Fin de semana”. Una colaboración cómplice y afectiva que llegó de casualidad. A inicios de este año, cuando los músicos coincidieron como invitados en un sketch de JB en ATV.

“No nos conocíamos. Esa fue la primera vez que los veía. Estaban elegantes, uniformados, muy bonitos. Me saludaron con cariño. Hubo una conexión. Después de ese encuentro, le escribí a Gianfranco (Yaipén), el manager del grupo, por Instagram. Le plantee la idea de hacer un tema juntos y le mandé un par de maquetas. Aceptó. Grabamos en Miami. Todos se quedaron desde el principio hasta el trabajo final. Son muy profesionales y colaboradores. Jonathan canta increíble, soy su fan desde siempre”, comenta Shaw Thays.

“Fin de semana” mezcla ritmos urbanos y tropicales. Es un tema refrescante, alegre, festivo y desenfadado. Fue compuesto por Leslie Shaw. El videoclip fue hecho en Perú por profesionales peruanos.

“Todo es made in Perú. Desde el director, ingenieros, luminotécnicos, hasta el diseñador. También participaron mis bailarinas de siempre. Amo trabajar con artistas peruanos porque no son engreídos, ponen el hombre para que las cosas salgan bien”, asegura la cantante.

Leslie Shaw lleva tres años viviendo en Miami. Primero, obligada por el cierre de aeropuertos, debido a la pandemia. Luego, por una constante y sacrificada búsqueda de crecimiento profesional a nivel internacional.

“Mi plan era irme de aquí después terminar mi EP: grabar la canción con Thalía (‘Estoy soltera’) y cuatro canciones más; pero tuve que quedarme por la pandemia. Fue difícil. Me cancelaron todos mis shows, y acababa de comprarme una camioneta y de dar un adelanto de un crédito hipotecario en Perú. Había gastado todos mis ahorros. Me quedé sin nada. Pasé días duros, pero no me rendí, aunque todas esas cosas me hicieron replantear mi camino. Soy terca. Al final, siempre encontraba una luz”, recuerda

“Te voy a contar algo que nunca he dicho: hace muchos años, por temor, rechacé una oferta para estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) de México. Temía no encajar y que me pongan el sello de actriz y ya no pueda ser cantante, que es lo que amo hacer”, narra la artista nacional.

Leslie Shaw lleva viviendo en Estados Unidos tres años. (Foto: Sergio Llorente)

Desde hace algunos años, México se ha convertido en un mercado atractivo para artistas peruanos, como Nicola Porcella, quien tras su paso por “La casa de los famosos” trabaja en nuevos proyectos de Televisa. Protagonizará la telenovela de Juan Osorio, “El amor no tiene receta”.

“Siempre le decía que se vaya a México a buscar, a arriesgar. Ahora, me da gusto verlo feliz, radiante. Es otra cosa el Nicola de antes con el de hoy. Ojalá me invite a cantar a algún programa suyo (ríe). Uno por miedo a veces deja pasar las oportunidades, Siempre hay que atreverse”, recomienda la cantante.

Y la intérprete de “La Faldita” sabe muy bien que atreverse es la única forma de conseguir que los sueños se hagan realidad. Lo experimentó cuando dejó el Perú para empezar desde cero afuera. Firmó para la poderosa Sony Music Latin y, cuando sintió que esta delimitaba sus libertades, simplemente se desvinculó. Actualmente, está ligada a The Orchard, una de las más grandes distribuidoras digitales en los Estados Unidos.

“Con The Orchard me siento libre y la libertad no tiene precio. Ellos te dan un adelanto y tú vez qué canción haces y cómo lo haces. No te cuestionan nada. Te dejan trabajar tranquila para que sigas haciendo música y entregando material. Luego, ellos se cobran una comisión. Era lo que necesitaba para seguir haciendo lo que me gusta. ¿Qué viene ahora? Tengo pendiente terminar la grabación de ‘Tal para cual 2′ con Giro Ángeles, el productor original de la canción. Luego a seguir creando sin límites”, destaca.

Boda soñada

Finalmente, Leslie Shaw manifestó que después de un poco más de dos años de relación, se casará a inicios del 2024 con su novio, el artista cubano El Prefe. “La boda será acá y la luna de miel en Perú, mi hogar, el que tanto amo”, subraya.