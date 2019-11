Cuando Leslie Shaw decidió tocar las puertas de la imponente compañía discográfica Sony Music Latin, personas de su entorno más cercano le recomendaron virar por caminos menos ambiciosos, a fin de evitar decepciones. Pero ella no hizo caso, asumió el reto y salió airosa de este. Sus temas “Bombón” y “Faldita” fueron sus cartas de presentación.

“Cuando contaba mis planes con Sony, nadie me creía, me decían que no lo haga, que estaba loca, que era imposible que me acepten; pero nunca me dejé llevar por esas personas y no me equivoqué. Ahora en Miami me tratan como reina, trabajo con los mejores compositores y en los mejores estudios. A los de la disquera les gusta mi propuesta, les encanta que sea peruana, mi look, mi historia, están contentos con mi proyecto”, señala la intérprete nacional.

Leslie Shaw en entrevista con El Comercio.

Leslie Shaw llegó esta semana de Estados Unidos, para presentar el videoclip de “Bombón”, audiovisual grabado íntegramente en Nueva York y que tiene al chef peruano Franco Noriega en el rol principal.

“'Bombón’ tiene un espacio muy importante en mi corazón porque me abrió las puertas de Sony Music Latin. Después de escuchar ese tema los empresarios de la disquera, dijeron: “hay que firmarla". Les encantó mi proyecto, luego escucharon 'Faldita’”, recuerda Leslie.

-Después de Pedro Suárez Vértiz, hace casi dos décadas, Sony Music Latin decidió apostar por ti. Luego vinieron artistas como Anna Carina Copello, Wendy Sulca, Hermanos Yaipén, entre otros.

Tengo entendido que ellos no están firmados por la disquera, sino por The Ordchard, una empresa que distribuye música y tiene un convenido con Sony Music Perú. En la disquera están artistas como Shakira, Jennifer López, Maluma..., los únicos peruanos firmados somos Patrick Romantik, que es compositor, y yo. A Patrick lo conocí allá, tenemos una canción juntos: ‘Cerquita de mí, es muy talentoso.

-¿"Bombón", una historia de infidelidad y desamor, está inspirada en alguna etapa de tu vida?

La canción se hizo antes de que salga el tema de Becky G, que también habla del dolar (“Dollar”). Está inspirada en el hombre que es malo y se hace pasar por bueno, el mentiroso, el infiel, por eso la canción dice: “sería rica si por cada hombre que me engaña, me darían un dolar”, y a mí, en la vida real, me han engañado varios, pero les he descubierto.

-¿Cómo manejas la relación a distancia con Diego Val?

Creo que estamos durando porque cada uno está metido en lo suyo. Yo suelo aburrirme a los tres meses, pero con él ya tengo seis. Nos llevamos muy bien, ambos somos relajados, por fiestas de fin de año vamos a ir a Europa.

-Fuiste la gran sorpresa de la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, al aparecer en escena interpretando “Échame la culpa” con Luis Fonsi. ¿Mantienes contacto con él? ¿Han hablado de grabar algún tema juntos?

Hice una bonita amistad con Luis Fonsi, en el camerino me preguntaba con qué productor estaba trabajando, hablamos también de la posibilidad de grabar algo juntos, ojalá se concrete más adelante.









-En la última edición de los Latin Grammy, el peruano Tony Succar obtuvo dos premios. ¿Ganar un Grammy está entre tus proyectos pendientes?

Me invitaron a la alfombra roja de los Latin Grammy, pero no fui porque el día que vaya será cuando esté nominada o por una participación especial. Ese es uno de mis más grandes sueños.

-¿Estás trabajando en un nuevo disco?

Ya terminé mi disco con productores de varios países y colaboraciones de algunos artistas que pertenecen a la disquera, pero no puedo revelar nombres. Sale el próximo año.

-¿Con qué artistas de la disquera te gustaría grabar?

Farruko me encanta, siempre me lo encuentro en los estudios, pensará que lo persigo. También me gustaría volver a hacer algo con los chicos de Gente de Zona, con Shakira, Jennifer López y J Balvin.