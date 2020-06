Cuando la juventud y la experiencia convergen para crear una historia, el éxito está asegurado. Leslie Shaw Thays sigue haciendo noticia más allá de Perú. Luego de cantar con Luis Fonsi en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, Lima 2019, y grabar con artistas extranjeros como el dúo venezolano Mau y Ricky y los cubanos de Gente de Zona; la cantante peruana vuelve a apostar por una fórmula que, a riesgo del hartazgo, sigue dando buenos resultados en el público que más música consume: el feat. Esta vez se unió a la consagrada artista mexicana Thalía y a la colombiana Farina para crear el hit “Estoy soltera”.

A pocas horas de su estreno, el 19 de junio último, el tema que forma parte del nuevo álbum EP de la cantante, “Yo Soy Leslie Shaw”, se convirtió en tendencia #1 en Perú, #3 en Colombia, #7 en Ecuador, #11 en México y #14 en Argentina. Y en solo tres días, el videoclip superó los cinco millones de reproducciones en YouTube.

“Estoy soltera” fue producido por Alexander Palmer y Frank Santofimio, y su letra fue obra de Antonio Cortés “Barullo”, Héctor Montaner, Claudio Prieto, Vladi Ramírez, Frank Santofimio, Alex Palmer, Thalía, Farina y la misma Leslie.

Shaw ha empezado a saborear los placeres que envuelven a importantes músicos del mundo. La imponente compañía discográfica Sony Music Latin la representa, trabaja con reconocidos compositores, graba en modernos estudios y figuras de fama internacional como Maluma, a quien visitó un fin de semana en su lujosa casa de Miami, han volteado a verla.

Pero el camino que la peruana emprendió para alcanzar sus ambiciosas metas artísticas, no ha sido fácil. Primero, tuvo que enfrentarse a sus propios miedos, luego a la indiferencia de sus detractores, personas cercanas a su entorno que se esmeraron en hacerle creer que no llegaría lejos porque no contaba con las condiciones necesarias para lograrlo.

“Mis detractores me hicieron más fuerte, me motivaron a querer demostrarles lo contrario, fueron mi empuje, me convirtieron en lo que soy. Siempre pienso en positivo y en grande. Así fue cuando lancé mi primera canción y así pasó con ‘Estoy soltera’. Ahora en Miami me tratan como reina, a los de la disquera les gusta mi propuesta, les encanta que sea peruana, mi look, mi historia, están contentos con mi proyecto”, comenta Shaw Tays.

-¿Cómo se da la colaboración con Thalía y Farina?

Estaba armando mi EP, estaba componiendo mucho, reuniéndome con productores, compositores, yendo a todos los estudios de Miami a grabar maquetas, y cada vez que grababa les mostraba a la gente de la disquera, ellos me asesoraron, me dieron pistas y composiciones. Cuando me enviaron “Estoy soltera” nos encantó a mi equipo y a mí, nos pareció una canción súper divertida, empoderada y pícara. La idea era hacerla con una colaboración femenina, entonces la disquera me propuso decirle a Thalía. Ellos le enviaron la canción y le encantó. De hecho que fue como que ¡guau! para mí, no sé cómo describirlo, fue extraordinario que dijera que sí. Y con Farina tenía una amistad, nos conocimos en un festival peruano y siempre que estaba en el estudio componiendo le escribía para ver si coincidíamos porque ella también compone súper chévere.

-¿Thalía puso alguna condición para participar en la canción?

No, para nada, ella empezó a seguirme en redes, empezamos a tener una comunicación y todo el tiempo ha sido muy accesible, muy amable. Ha estado pendiente de la salida de la canción, está muy emocionada, al igual que Farina.

-¿El vestuario que usaron fue una propuesta de la producción?

Yo viajé (a Miami) con mi styling, que es peruano, Carlos Chung. Él se contactó con Augusto Manzanares, un diseñador que también es peruano y que viste a Cardi B y Ariana Grande, para que me vista. Él fue quien me preparó el hermoso body con piedras con el que salgo en “Estoy soltera’”

-¿Qué rescatas de la experiencia de haber grabado con Thalía, una cantante consolidada en la música de habla hispana?

Es un gran paso para mí, obviamente. Me imagino que antes de apostar por mi proyecto, su equipo lo evaluó, y que haya dicho que ‘sí‘, que mi música le haya gustado es un indicativo de que estoy yendo por buen camino. Estoy segura que así como ella, de ahora en adelante otros artistas van a voltear a ver y escuchar mi trabajo.

-¿Con qué otro artista planeas hacer una colaboración?

A Luis Fonsi le voy a empezar a molestar, le voy a enviar una maquetita; también a Farruko, me encanta su trabajo. Y sería fantástico hacer algo con Maluma.

-Sin duda hacer una canción con una figura de gran peso internacional como Thalía es una fórmula ganadora. ¿Sientes que este tema consolidó tu internacionalización?

Me está abriendo puertas en países como México, Colombia y Estados Unidos. La idea es que poco a poco más gente me conozca y ella me está ayudando con eso. Imagínate, todo el mundo conoce a Thalía, quién no. Pero creo que lo de la internacionalización es un proceso largo, no es fácil, ya con “Faldita” (junto a Mau & Ricky) fui viendo reacciones de públicos nuevos y con “Solterita de oro” (junto a Gente de Zonta) me posicioné muy fuerte en España, en un momento se me escuchaba más en España que en Perú. Ahora con “Estoy soltera” se me está escuchando en más países.

-¿Este es el resultado de un trabajo duro o consideras que ha sido un golpe de suerte?

No es suerte, es mucho trabajo, muchas horas en el estudio componiendo, conociendo gente de la industria, este productor de “Estoy soltera” que fue el que se acercó y me mandó este proyectó también trabajó con Thalía “No me acuerdo”.

¿Cuál ha sido el obstáculo más complicado que has tenido que sortear para llegar al lugar donde te encuentras actualmente?

A veces no tenía donde quedarme, el factor económico un tiempo me golpeó porque yo trabajaba mucho en Perú y venía acá para seguir produciendo. Vania Bludau me dejaba quedarme en su casa, me daba la mano, es muy dificil estar sola en un país que no es el tuyo.

-Alguna vez dijiste que la música es una válvula de escape y un indicativo del estado de ánimo en el que te encuentras. Ahora que estás en una relación (con el tatuador Stéfano Alcántara), ¿qué representa este tema en tu vida?

La música sirve para divertirnos, fantasear y liberarnos de la tristeza. Y eso es lo que he hecho todo este tiempo: pura música alegre. Eso me define, y eso es lo que quiero hacer siempre.

