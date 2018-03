Liam Gallagher: así se vive el concierto del músico británico en Lima

Llegó el día. El ex integrante de Oasis, Liam Gallagher, subió al escenario de la Explanada del Parque de la Exposición en su primera gira como solista. El artista británico presenta su disco "As You Were".

La responsable de abrir el show del artista británico fue la solista local Natalí Jiménez.

En lo que va de su gira mundial, Gallagher ha interpretado tanto temas de Oasis como también de su última producción discográfica.

Ello hace presumir que el setlist en Lima incluiría el sencillo debut "Supersonic", "Rock ‘n’ Roll Star", "Live Forever", "Slide Away", "Cigarettes & Alcohol" y "Definitely Maybe". También algunas canciones "Morning Glory", "Some Might Say" y "Wonderwall".