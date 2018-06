Liam Payne revela que admira a J Balvin por esta razón

El ex One Direction Liam Payne se prepara para el lanzamiento de su álbum en solitario y lo hace al lado de J Balvin, cantante a quien dice admirar por la pasión que siempre muestra por su música.

En su visita a la Ciudad de México, el joven indicó que al ver cómo trabaja el colombiano (con quien grabó su sencillo "Familiar"), busca imprimir el mismo amor y compromiso que el reggeatonero ha logrado con sus canciones.

"Hace poco hicimos una entrevista juntos y al verlo hablar de la pasión que tiene por la música latina y lo que quiere lograr con ella, pensé: 'ese chico está haciendo su trabajo y levantando la bandera por el reggaetón y la música latina ahora, eso es fantástico'. Quiero encontrar la misma pasión por el tipo de música que yo quiero hacer", indicó para el Universal de México.



Más maduro

Payne admitió que en algún momento la fama lograda con One Direction lo rebasó e implicó ponerle presión a su vida de adolescente. Hoy, con 24 años, el cantante sabe que tal vez cuando crezca su hijo Bear quiera cantar al igual que él y su pareja Cheryl, por lo que de una vez se prepara para decirle los pros y contras de entrar al mundo de la música.

"No sé lo que la industria va a querer en los años que él me diga que quiere ser un rockstar y eso es lo que me preocupa porque sé qué es lo que podría salir mal en esa ecuación. He pasado por esa mentalidad cuando las cosas no han salido bien y no lo disfruté en lo absoluto".

Payne, quien reconoce lo estresante que puede ser el medio del espectáculo, espera que su experiencia sea su mejor carta para guiar a su hijo.



"Ahora estoy muy cómodo y contento de las lecciones que aprendí en aquel entonces pero hacer lo que yo hago implica muchas cosas, una vez que empiezas no puedes presionar el botón para que se apague.

"Cuando comencé a los 14 años no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo así que lo mínimo que podré hacer será decirle: 'mira, si haces esto, esto es lo que pasará'. Al menos podré orientarlo y siempre apoyaré lo que decida hacer con su vida”, enfatizó el cantante, quien indicó que lanzará su álbum solista el próximo septiembre.



(Fuente: El Universal de México)