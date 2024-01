En 1998, dos años después de su formación, la banda limeña Libido saboreó por primera vez el éxito. El disco homónimo de Salim Vera (guitarra y voz), Toño Jáuregui (bajo), Manolo Hidalgo (guitarra) y Jeffry Fischman (batería) repercutió en la vibrante escena local de rock, con varios de sus temas convirtiéndose en clásicos del género, sea el de apertura “Don”, o el muchas veces coreado “Como un perro”. Con shows donde se apreció la furia de lo eléctrico, como en la presentación que tuvieron en 1999 en la Feria del Hogar, así como uno que otro “desenchufado” donde mostraron que también le iban a lo acústico (incluso con un cajón peruano), se formó la leyenda de este cuarteto.

El nuevo siglo le sonrió a la agrupación, que también cosechó críticas favorables por su segundo álbum de estudio, “Hembra” (2000), del que salieron temas como el desgarrador “En esta habitación” y el lastimero, aunque efectivo, “No voy a verte más”. El éxito de la agrupación se coronó con en 2002, cuando ganó el premio MTV Video Music Awards Latinoamérica a Mejor artista suroeste, imponiéndose sobre a Los prisioneros, Los Búnkers, La Ley y Javiera y los Imposibles; todas ellas agrupaciones chilenas. El año siguiente la fortuna siguió de su lado, pues no solo cantaron en la gala, sino que se llevaron el premio a Mejor artista central.

En cierto modo aquellos fueron los años del resurgimiento del rock peruano más popero. Pero esa época dorada, en el caso de Libido, tuvo sus orígenes a mediados de los años 80, cuando Toño Jáuregui conoció en su barrio del centro de Lima a Salim Vera, quien había empezado a frecuentar el lugar. Por su parte, Vera venía de Miraflores, aunque eso no significaba que le faltara calle; sus años de sobra en el colegio estatal José del Carmen Marín Arista (fue repitente) se encargaron de que no sea así. Ambos han compartido sus vivencias de esa época en sus respectivas memorias, libros que prueban que Libido no fue una banda más.

Eventualmente la banda mutó. Jeffry Fischman viajó a Berklee (Estados Unidos) a estudiar producción musical. La banda continuó, hubo más álbumes, pero ya nada fue igual. En 2013 Jáuregui contó que se alejó de los conciertos en vivo de Libido por diferencias con el grupo, y “un poco con Salim”. Este último dijo que ambos seguían siendo amigos, una afirmación que podía ser puesta en duda por la ida y venida de declaraciones que ambos brindarían en años siguientes. Aun así, nunca faltó el periodista que preguntó por un eventual reencuentro de Salim y Toño, como en el 2018, donde ambos se mostraron a favor de un reencuentro, aunque no necesariamente en el escenario.

Diez años después de la separación de Toño y Salim, y 20 años después de la salida de Jeffry, la formación original de Libido vuelve para un concierto en el Estadio Nacional de Lima. Organizado por Master Live, el concierto se llevará a cabo la noche del sábado 6 de julio. Las entradas estarán a la venta desde el jueves 1 de febrero. Como antesala al concierto de mediados de año, la banda llevó a cabo un show sorpresa el lunes por la noche en el parque Kennedy de Miraflores.

“Ha sido un proceso que tomó un tiempo madurar y hoy es cuando sentimos que estamos listos para hacer un gran concierto en el Estadio Nacional”, contó Toño Jáuregui a este diario. “Nos emociona volver a conectar con el público que quedó esperando más conciertos, también queríamos que las nuevas generaciones puedan vernos tocar en vivo, por eso estamos preparando un megaconcierto que cierra esta historia junto a todos los que nos aclamaron por muchos años”, agregó. ¿Algunas palabras de Salim? De momento, ninguna, pero su presencia está confirmada por la reciente foto promocional que acompaña a esta nota. Prohibido perderse el show.

Libido al momento de recibir su segundo premio MTV VMA.