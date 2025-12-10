Lima volvió a demostrar que el rock y el metal mantienen un espacio sólido en la escena musical local con la realización del festival Loserville en la explanada de Costa 21, en San Miguel. Miles de fanáticos asistieron al evento organizado por Master Live, que reunió a seis bandas internacionales y dio forma a una jornada marcada por la energía, la nostalgia y presentaciones de alto impacto.

Desde las primeras horas de la tarde, el ambiente se encendió con las actuaciones de Ecca Vandal, 311, Riff Raff y Slay Squad, que prepararon el terreno antes de la llegada de los números principales. Para muchos asistentes, la presencia de estos artistas representó una oportunidad poco frecuente en Lima, debido a la limitada oferta de conciertos de rock y metal de esta magnitud.

Ya de noche, Bullet For My Valentine —que asumió el lugar de Yungblud en el cartel— tomó el escenario con un show cargado de guturales, bengalas y un mosh constante que se extendió por diversas zonas del recinto. La conexión entre Matt Tuck y Jamie Mathias elevó la intensidad del concierto, mientras el público respondía con una entrega total. En medio de la presentación, Tuck dedicó un mensaje directo al público peruano: “Lima es el número 1”, frase que provocó un coro multitudinario de “¡Perú!”.

El turno de Limp Bizkit llegó con un homenaje al fallecido bajista Sam Rivers, mediante imágenes proyectadas que evocaron la era en la que el Nu Metal marcaba debates y transformaciones dentro del género. Tras la introducción, Wes Borland dio inicio a “Break Stuff”, dando paso a una explosión de pogos, bengalas y fanáticos que vistieron las características gorras rojas y bermudas asociadas a la etapa “Significant Other”. El setlist incluyó temas como “My Generation”, “My Way”, “Behind Blue Eyes” y “Livin’ It Up”, además de la interpretación colectiva de “Careless Whisper” antes de “Faith”.

Limp Bizkit in Peru tonight 🙂‍↔️ pic.twitter.com/12RjwfbsdY — Apex Ricki (@plantphotomami) December 10, 2025

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Fred Durst pidió subir a alguien del público para cantar “Full Nelson”. El elegido fue un niño dominicano, cuya aparición en el escenario generó una de las postales más recordadas y compartidas del festival.

Limp Bizkit dominó el festival y un pequeño fan se convirtió en el protagonista de la noche. (Foto: Composición)

El cierre llegó con una segunda interpretación de “Break Stuff”, que culminó con el recinto convertido en una multitud saltando al ritmo del Nu Metal. Con imágenes aéreas captadas por drones, Loserville selló una edición considerada entre las más potentes de los últimos años en Lima.

El festival contó con las presentaciones de Limp Bizkit, Ecca Vandal, 311, Riff Raff, Slay Squad y Bullet For My Valentine. La jornada se desarrolló en Costa 21, un espacio que se consolida como nuevo punto para eventos masivos en la capital.