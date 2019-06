Lionel Richie cumple 70 años: un repaso a lo mejor de su carrera en la música | FOTOS

Sus más de 50 años en la música lo convirtieron en uno de los más grandes referentes del soul de la época. Hoy, el cantante estadounidense Lionel Richie cumple 70 años. Recordamos lo mejor de su repertorio en esta nota.

Richie se inició en la música a finales de los años 60, tras decirle "no" al tenis y a la vida sacerdotal. The Commodores fue la banda que lo acogió como cantante y compositor. Con el respaldo de la disquera Motown, la banda brilló en la industria del soul con sus populares temas "Three Times a Lady", "Sail On" y "Easy".

Lionel Richie iniciaría su carrera solista poco después, destacando en composiciones como "Lady", al lado de Kenny Rogers; y "Endless Love", a dúo con Diana Ross. A pesar del éxito de estas canciones, el cantante también destacó por sus singles "Truly" y "All Night Long".

Otra de sus colaboraciones más memorables fue la que hizo junto a Michael Jackson. Ambos compusieron el clásico "We Are The World"; tema que fue interpretado por los mejores exponentes del rock de los 80.

Además de la música, el ex The Commodores conquistó a la crítica de cine con su canción "Say You, Say Me" para la película "Noches de sol". Esta le valió un Oscar a Mejor canción en 1985.

Su último trabajo discográfico fue "Tuskegee" (2012); una recopilación de sus mejores duetos y el álbum que lo llevó de gira por América del Norte en el 2013.