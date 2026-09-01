Lionel Richie acudió voluntariamente al hospital tras concluir su presentación en St. Louis, donde fue asistido para sentarse durante la última canción. (Foto: EFE)
Lionel Richie acudió voluntariamente al hospital tras concluir su presentación en St. Louis, donde fue asistido para sentarse durante la última canción. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Lionel Richie, de 77 años, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en St. Louis, Misuri, luego de presentar dificultades para mantenerse en pie durante un concierto. El artista acudió voluntariamente al centro médico el sábado 29 de agosto para someterse a una serie de exámenes, según informó TMZ y recogió El País.

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