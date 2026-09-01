Lionel Richie, de 77 años, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en St. Louis, Misuri, luego de presentar dificultades para mantenerse en pie durante un concierto. El artista acudió voluntariamente al centro médico el sábado 29 de agosto para someterse a una serie de exámenes, según informó TMZ y recogió El País.

El episodio ocurrió después de su presentación en The Muny, como parte de su gira “Sing a Song All Night Long”, que realiza junto a Earth, Wind & Fire. Durante la última canción del espectáculo, “All Night Long”, Richie pidió a su equipo que le acercara una silla para poder continuar sentado y completar la actuación.

¿Qué pasó con Lionel Richie?

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, los médicos estarían evaluando una posible deshidratación leve como causa del malestar. Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico médico definitivo que explique su estado, por lo que el ingreso a UCI habría sido principalmente una medida de precaución y para mantenerlo bajo observación.

Lionel Richie the show he left not feeling well as he sings sitting down seems to be doing well? Huh



TMZ says! pic.twitter.com/CeaMdH67pG — Alexander Delarge 655321 (@AlexDelarge6553) September 1, 2026

La preocupación aumenta debido a que este no es el primer episodio que Richie experimenta durante su actual gira. El pasado 24 de junio, el cantante tuvo que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado mientras se encontraba sobre el escenario.

Tras aquel incidente, Richie pospuso sus presentaciones programadas en Chicago y Columbus por recomendación de sus médicos, quienes le indicaron que debía descansar y recuperarse completamente antes de continuar con sus compromisos musicales.

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Posteriormente, el intérprete de “Hello” tranquilizó a sus seguidores mediante una publicación en redes sociales, realizada el pasado 4 de julio, en la que agradeció las muestras de cariño y aseguró encontrarse bien. Desde entonces, no había informado públicamente de nuevos problemas de salud.

Lionel Richie abrió la cuarta edición del Festival Viña del Mar. (Foto: EFE)

Por ahora, se conoció que Richie se encuentra estable y que esperaba recibir el alta este martes 1 de septiembre. El cantante tiene previsto continuar con sus presentaciones junto a Earth, Wind & Fire, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente si este nuevo episodio provocará cambios en su agenda.