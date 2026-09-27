Lisa de BLACKPINK marca un hecho inédito en la gala al convertirse en la primera intérprete de K-pop en llevarse el premio a Mejor Pop en los MTV VMAs 2026. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Lisa de BLACKPINK marca un hecho inédito en la gala al convertirse en la primera intérprete de K-pop en llevarse el premio a Mejor Pop en los MTV VMAs 2026. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Por Redacción EC

Lisa de BLACKPINK hace historia durante los MTV Video Music Awards 2026 al ganar el premio a “Mejor Pop” por ‘Dream’. El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia realizada este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde la artista recibió el Moon Person por uno de los principales galardones de la noche.

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