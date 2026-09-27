Lisa de BLACKPINK hace historia durante los MTV Video Music Awards 2026 al ganar el premio a “Mejor Pop” por ‘Dream’. El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia realizada este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde la artista recibió el Moon Person por uno de los principales galardones de la noche.

Este triunfo se convierte en un hecho especial en la historia del K-pop en los MTV VMAs, ya que Lisa es la primera artista de K-pop en obtener el premio en la categoría Mejor Pop, ampliando así la presencia del género asiático en una de las principales ceremonias de la música internacional.

‘Dream’ forma parte del álbum “Alter Ego” de Lisa y su videoclip está protagonizado por ella unto al actor japonés Kentaro Sakaguchi. La canción llegó a la competencia de Mejor Pop frente a producciones de artistas como Ariana Grande, Charli xcx, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae y Taylor Swift.

Asimismo, la artista tailandesa llegó a la edición 2026 de los MTV VMAs con cuatro nominaciones individuales relacionadas con ‘Dream’: Mejor Pop, Mejor K-Pop, Mejor cinematografía y Mejor edición.

Tras recibir el premio, Lisa dedicó parte de su discurso a sus seguidores, conocidos como ‘Lilies’. La cantante agradeció el respaldo recibido durante su carrera y destacó la importancia de sus fanáticos en el camino que la llevó a conseguir este reconocimiento internacional.

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“Gracias a mis Lilies. No estaría acá sin ustedes. Muchas gracias por su amor y apoyo”, expresó Lisa durante su discurso.

Lisa recibe el premio a “Mejor artista pop” por “Dream feat. Kentaro Sakaguchi” en el escenario de los MTV VMAS, en el Peacock Theater, en Los Ángeles, California. / KEVIN WINTER

El logro también se suma a la participación de BLACKPINK en esta edición de los MTV VMAs. El grupo integrado por Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa obtuvo una nominación en la categoría Mejor K-Pop por ‘Jump’, mientras que Lisa compitió de manera individual por el trabajo realizado con ‘Dream’. La artista se consolida en la escena y sus fans se muestran contentos por ella.