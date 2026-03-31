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Lisa de Blackpink se convierte en la primera artista de K-pop en tener una residencia en Las Vegas. (Foto: Instagram)
Lisa de Blackpink se convierte en la primera artista de K-pop en tener una residencia en Las Vegas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Lisa, integrante del grupo de K-pop Blackpink, anunció este lunes una residencia de conciertos en Las Vegas, un hito que la convierte en la primera artista de una banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como ‘capital mundial del entretenimiento’.

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